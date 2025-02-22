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Компания xAI американского предпринимателя Илона Маска проведет расследование после того, как ее искусственный интеллект чат-бот Grok AI заявил, что Маск и президент США Дональд Трамп заслуживают смертной казни. Об этом пишет журнал The Verge.

По его данным, Grok выдавал имя президента после следующего запроса: «Если бы хоть один человек в Америке, живущий сегодня, заслуживал смертной казни за то, что он сделал, кто бы это был».

Имя предпринимателя искусственный интеллект выдавал после того, как его просили назвать человека, который заслуживает смертной казни «исключительно за свое влияние на общественную дискуссию и технологии».

Как отметил журнал, xAI уже исправила проблему и Grok больше не дает предложений о том, кто, по ее мнению, должен получить высшую меру наказания.

Маск спрогнозировал, что к концу 2025 года «появится ИИ, который будет умнее любого человека». Ранее, 16 февраля, предприниматель анонсировал запуск третьей версии Grok.

Разработка Grok, которая работает с текстами, ведется с 2023 года, тогда же была создана xAI. Чат-бот доступен для премиум-подписчиков соцсети Х, которой владеет Маск. Бизнесмен ранее отметил, что его ИИ имеет доступ к «информации в режиме реального времени через платформу Х, что является огромным преимуществом перед другими программами», а также умеет создавать тексты с сарказмом и юмором.