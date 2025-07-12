В США заявили, что Grok ссылается на Маска в чувствительных вопросах

Чат-бот Grok 4, которого Маск представил в июле, ссылается на своего создателя при поиске ответов на спорные и чувствительные вопросы, такие как миграционная политика. Это выяснил TechCrunch

Фото: Cfoto / Global Look Press

Чат-бот Grok 4 на основе искусственного интеллекта (ИИ) при поиске ответов на чувствительные вопросы ссылается на посты бизнесмена Илона Маска — главу компании xAI, разработчика Grok 4. Об этом пишет портал TechCrunch.

Журналисты TechCrunch выяснили, что Grok 4 регулярно обращается к личным публикациям самого Маска в X при обсуждении таких тем, как миграционная политика, израильско-палестинский конфликт и аборты.

Портал отметил, что это поднимает вопрос о предназначении Grok: нужен ли он для поиска «правды» или для того, чтобы «просто соглашаться с Маском, самым богатым человеком в мире».

Grok — это помощник на основе искусственного интеллекта (ИИ) и чат-бот, созданный компанией xAI, основанной Илоном Маском в марте 2023 года для разработки искусственного интеллекта. Grok способен генерировать текст и изображения, а также вести диалоги с пользователями, подобно ChatGPT и другим инструментам. Однако в отличие от других чат-ботов он может получать доступ к информации в режиме реального времени через интернет и X

В июле миллиардер представил новинку пользователям, продемонстрировал работу нового бота в прямом эфире в Сети и заявил, что Grok 4 «умнее почти всех аспирантов во всех дисциплинах одновременно».

Grok 4 вышел через день после того, как компания xAI была вынуждена удалить неуместные, оскорбительные и антисемитские публикации предыдущей версии из X (предыдущее название — Twitter, доступ к социальной сети заблокирован на территории России), включая антисемитские комментарии и ответы пользователям.

Издание Builtin писало, что Grok запрограммировандавать на острые и провокационные вопросы остроумные и «бунтарские» ответы.