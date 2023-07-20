Эксперты описали сценарии развития информтехнологий в России до 2030 года

До 2030 года российская отрасль информационно-коммуникационных технологий может развиваться по одному из трех сценариев. Но два из них — наиболее благоприятные — предполагают завершение специальной операции в ближайшее время

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В случае максимально благоприятного развития российского рынка информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) объем экспорта продукции этого сектора к 2030 году может достигнуть $30–35 млрд. Это почти в 2,5 раза больше, чем по итогам 2022 года. Но для этого необходимы быстрое завершение специальной военной операции, снижение санкционных ограничений в отношении России и проведение государственной политики «максимального стимулирования роста рынка».

К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) в исследовании «Российская ИКТ-отрасль: ответы на вызовы» (текст есть у РБК).

Эксперты выделили три сценария развития сектора ИКТ в России: целевой, инерционный и кризисный.

Методология исследования Исследование проводилось в два этапа. На первом определялись качественные характеристики сценариев развития ИКТ-отрасли. На втором этапе были выделены количественные показатели сценариев на основе математической модели «Экосистемы IT» и «Интернет-предпринимательства». По словам авторов исследования, математическая модель была построена по так называемому принципу «ядро-периферия». Ядро — баланс производства, потребления, экспорта и импорта ИКТ-продукции, который дает общее представление о функционировании экосистемы. Периферия — характеристики отдельных участников экосистемы и их взаимодействия друг с другом. При этом делалась оценка прямого влияния информационно-коммуникационных технологий на ключевые аспекты по секторам экономики (уменьшение удельных затрат, снижение потребности в запасах, повышение производительности труда, уменьшение простоя оборудования, увеличение возможностей для экспорта, снижение импортозависимости и т.д.). На основе полученной модели межотраслевого баланса определялась комплексная оценка влияния ИКТ на экономику. Модель разрабатывалась и уточнялась с 2018 года. При ее разработке использовались отраслевая статистика из разных источников, а также данные отчетности государственных органов и институтов развития: статистика и демографический прогноз Росстата, данные Центробанка, сборники ВШЭ, статистика Международного союза электросвязи ООН, отчет Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета, доклад мирового банка Doing Business, база данных структурного анализа Организации экономического сотрудничества и развития (OECD Structural Analysis Database) и т.д.

Целевой сценарий возможен, если наступят максимально благоприятные макроэкономические условия: завершится кризис в мировой экономике, ослабнет санкционное давление на Россию или же сформируется система обхода санкций, а также будет проводиться политика стимулирования развития ИКТ-отрасли. К последнему относится в том числе увеличение объема льготного кредитования, который в рамках этого сценария должен будет достигнуть к 2030 году 270 млрд руб. (по итогам 2022 года он составил 100 млрд руб.). Также будет необходимо активно стимулировать развитие человеческих ресурсов: в целевом сценарии расходы на образование в этой отрасли должны составлять порядка 7% в год в реальном выражении. По расчетам авторов исследования, доля расходов государства на ИКТ будет находиться на уровне 0,4–0,5% от общего ВВП при текущих 0,2–0,3%.

По мнению авторов исследования, такая совокупность факторов создаст условия для ускоренного наращивания инвестиций в ИКТ до 13–16% ежегодно на пике в 2024 году и до 9–12% в 2026–2030 годах. При таком сценарии интенсивное появление рабочих мест и увеличение программ подготовки занятых в ИКТ приведут к росту количества специалистов в этой области с 2,6 млн в 2021 году до 4–4,3 млн к 2030 году. Что касается релокации IT-специалистов, эксперты со ссылкой на данные Росстата за 2022 год утверждают, что основной их отток пришелся на российские подразделения иностранных IT-компаний, малый бизнес или фрилансеров, которые выполняли небольшие заказы с глобального рынка. Но часть сотрудников из иностранных компаний решила остаться, отмечают эксперты, это привело к кадровому усилению российских IT-компаний высококвалифицированными специалистами с опытом работы.

Для реализации этого сценария у России должен быть высокий уровень внешней открытости экономики, что будет способствовать интенсивному экспорту продукции ИКТ, подчеркивают эксперты. До начала специальной военной операции в середине 2020-х экспорт подобной продукции достигал $15–20 млрд, при целевом сценарии его показатели увеличатся до $30–35 млрд к 2030 году. Увеличится и ввоз такой продукции в Россию — импорт ИКТ-продукции может вырасти до $65 млрд к 2030 году, что более чем в полтора раза больше показателей 2022 года. Производительность труда в таком случае увеличится к 2030 году на уровень 3,5–3,6% в год, в сопоставимых с 2008 годом ценах она повысится с 3,4 млн до 3,6 млн руб. на человека в год.

Инерционный сценарий возможен только при условии завершения специальной военной операции и ослабления санкционного влияния, но с восстановлением жесткой финансовой политики в России по аналогии с 2010-ми годами, рассуждают эксперты. В рамках инерционного сценария инвестиционная активность составляет около 8,5%, что на 1–1,5 п.п. ниже, чем в целевом сценарии, а рост производительности труда повышается умеренно — с 3,39 млн руб. в 2022 году и до 3,44 млн руб. в 2030 году. Однако уровень экспорта ИКТ-продукции уже значительно ниже, чем в целевом. Причем, как отмечают эксперты, разрыв нарастает — от почти нулевого в 2022–2025 годах до примерно $3 млрд в 2030 году, что составит около 10% объема экспорта ИКТ-решений.

Кризисный сценарий может наступить при одновременно плохих внешнеэкономических и внешнеполитических условиях в сочетании с политикой самостоятельного производства решений и ограниченности ресурсов развития. Тогда уровень инвестиций в основной капитал ИКТ-рынка будет низким. Но это можно будет частично компенсировать за счет государственной поддержки. Из-за жесткого внешнеполитического противостояния и дефицита ресурсов уровень технологического развития окажется низким, подчеркивают эксперты. Фактически из-за проблем с обновлением оборудования может произойти даже некоторый откат в развитии цифровой сферы.

Что говорят эксперты про прогнозы

Заместитель гендиректора холдинга «Т1» по технологическому развитию Антон Якимов считает, что все три описанных сценария развития ИКТ-отрасли в России имеют «не очень высокие шансы на реализацию». «Если первые два сценария предполагают благоприятные внешние условия, что едва ли случится до 2030 года, то третий описывает утрированно негативные события, когда одновременно все плохо и с внешними, и с внутренними условиями», — обращает внимание Якимов. По его оценке, наиболее вероятным будет четвертый сценарий, при котором внешние условия останутся «достаточно жесткими» до 2030 года, но рост IT-сектора внутри России продолжится хорошими темпами. При этом Якимов отметил, что его прогноз не учитывает телеком-составляющей рынка: «в этой сфере, с высокой вероятностью, будет стагнация».

Гендиректор «СКБ Контур» Михаил Сродных отметил, что сейчас для развития ИКТ-отрасли необходимо решить проблему с дефицитом квалифицированных кадров — «по разным причинам он только усугубляется, в том числе из-за того, что мы сейчас переживаем последствия демографической ямы». Для этого нужно выращивать специалистов «с нуля, со школьной скамьи», считает Сродных. «Нужно идти в вузы, создавать с ними партнерские программы, принимать студентов на стажировки и давать им конкретные рабочие задачи. Кадровый суверенитет — по сути, залог технологической независимости страны, причем не только в IT-отрасли», — говорит глава «СКБ Контур».

Бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Антон Фомин предложил свой наиболее вероятный сценарий развития отрасли, который, «по своей сути, ближе к кризисному, но называть его таковым — это чрезмерно драматизировать ситуацию». Фомин утверждает, что в текущих условиях санкционного давления телеком-отрасль вынуждена развиваться по единственно верному для благополучия страны сценарию — «Россия все делает сама». При этом он подчеркнул, что IT-отрасли крайне необходима государственная поддержка, а именно — разного рода субсидии. «Активное развитие отрасли должно стать национальным проектом, тем более что в России существует вполне состоятельная образовательная база для создания кадрового актива из инженеров и IT-специалистов, способных вести самостоятельную разработку технологий и создание IT-продуктов», — рассуждает Фомин.

Что касается экспорта, данные по которому приводятся в исследовании ИКТ-отрасли, то, как указывает Сродных, российскому IT-бизнесу требуется значимый «прыжок веры»: российское программное обеспечение будет востребовано на внешнем рынке, «если разработчики из России прокачают экспертизу и смогут понимать особенности рынка, отличного от российского». «Возможно, задачу выхода на внешние рынки упростит организация взаимодействия на уровне правительств дружественных стран. Например, если в отрасль транслировать набор потребностей, интересов дружественного государства, то участники IT-рынка охотнее бы инвестировали в такие направления разработки», — добавил он.

Заместитель директора Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Павел Рудник согласен с тем, что сектор ИКТ будет расти даже при относительно неблагоприятных внешних условиях социально-экономического развития. Однако он указывает, что прогноз этой отрасли должен учитывать не только макроэкономические факторы, как в исследовании, но и историческую динамику сектора ИКТ, тренды его развития (в том числе рыночные и технологические), а также специфику развития отдельных крупных сегментов — IT-отрасли, телекоммуникаций, производства электроники и ИКТ-оборудования. Согласно опубликованному исследованию ИСИЭЗ за 2022 год, в секторе ИКТ было реализовано около 5,4 трлн единиц продукции, что на 8,4% больше показателей 2021 года. На конец 2022 года в отрасли ИКТ были заняты 1,3 млн человек, определяющий вклад, по мнению экспертов из НИУ ВШЭ, внесла IT-отрасль. Они также отметили, что вопреки ожиданиям численность IT-отрасли после первой волны миграции IT-кадров летом к концу года превысила досанкционный уровень, что обусловлено переходом сотрудников дочерних юрлиц ушедших иностранных вендоров в российские компании и выходом на рынок выпускников вузов и IT-курсов.