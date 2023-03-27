WSJ сообщила о помощи России Ирану с цифровыми технологиями
Иран получает от России помощь с цифровыми технологиями, средствами наблюдения и фотографирования, подслушивающими устройствами и детекторами лжи, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Издание указывает, что страны еще два года назад заключили соглашение о киберсотрудничестве. В январе 2021 года МИД сообщал, что страны подписали документ о партнерстве в области обеспечения информационной безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров уточнял, что соглашение позволит Москве и Тегерану координировать действия касательно проблем в киберпространстве в условиях роста их влияния на международные отношения и положение дел в отдельных странах.
Несмотря на это, отмечает газета, Россия в прошлом опасалась делиться с Ираном цифровыми наступательными технологиями, поскольку их могли продать в даркнете. Но с началом спецоперации на Украине ситуация изменилась, и Москва начала передавать Тегерану такого рода программное обеспечение.
Тегеран хочет развивать сотрудничество с Москвой в области кибероружия наряду с обменом другими вооружениями, сообщили собеседники издания.
О поставках иранского оружия России не раз писали западные СМИ. Например, в октябре прошлого года The Washington Post сообщала, что Тегеран поставляет Москве беспилотники и ракеты класса «земля — земля». Однако МИД Ирана опровергал эту информацию.
Ведомство заявляло также, что считает неправильным снабжение оружием какой-либо из сторон российско-украинского конфликта. Тегеран подтверждал, что до его начала отправлял Москве дроны.