Развитые страны задумались о налоговых нормах из-за «цифровых кочевников»

На фоне роста популярности удаленки из-за границы компании попросили ОЭСР уточнить налоговые нормы для сотрудников, работающих из-за рубежа, чтобы избежать двойного налогообложения и риска штрафов

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, в нее входят 38 развитых стран, включая США и европейские) может пересмотреть правила в области налогообложения на фоне распространения удаленной работы из-за границы, сообщает Bloomberg. Речь идет о том, как долго человек может проработать за рубежом, прежде чем стать налоговым резидентом другой страны.

Пандемия коронавируса и популярность конференций в Zoom стерли грань между работой и отдыхом, появилось новое поколение «цифровых кочевников», которые получают деньги в одной стране, одновременно находясь в другой. В результате возникает путаница относительно того, где именно компании и сотрудники должны облагаться налогом. Как отмечает Bloomberg, разрешить ее важно, иначе есть риск штрафа или вероятность, что налог придется заплатить в двух местах одновременно.

«Страны признают, что такая проблема есть, и мы должны убедиться, что правила соответствуют реалиям современной экономики», — сказал агентству заместитель директора Центра налоговой политики и администрирования ОЭСР Дэвид Брэдбери. Он сообщил, что к концу года организация подготовит документ, где будут перечислены проблемы с налогообложением в условиях удаленной работы, с которыми сталкиваются страны и предприятия. Затем ОЭСР решит, какие именно вопросы стоит уточнить и пересмотреть.

По словам Брэдбери, с такой просьбой к организации обратились предприятия, которые хотят предложить сотрудникам более гибкие условия работы.

Комитет ОЭСР по фискальным вопросам в 1963 году разработал модельную налоговую Конвенцию по избежанию двойного налогообложения доходов и капитала. В 2017 году организация представила обновленную версию документа, он призван помочь «в устранении налоговых барьеров для трансграничной торговли и инвестиций», а также предотвратить уклонение от уплаты налогов.

Как отмечает Bloomberg, в условиях популярности Zoom предприятия борются с рисками, связанными с двойным налогообложением, по их мнению, существующих соглашений недостаточно для решения этой проблемы. Также появляются вопросы о социальном обеспечении и пенсионных выплатах для сотрудников, работающих удаленно за границей.

Во многих странах, таких как Китай, Индия и Великобритания, можно получить статус налогового резидента по прошествии шести месяцев. В некоторых государствах процедура может быть сложнее, в других — проще, также в большинстве случаев предусмотрены исключения.

Сейчас, отмечает Bloomberg, нет четких правил о том, как иностранцы должны платить налоги до того, как они станут резидентами. Компании опасаются, что они могут получить «неприятные сюрпризы» от иностранных налоговых органов, особенно если сотрудники принимают ключевые решения и заключают сделки не в своей юрисдикции.