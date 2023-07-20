Какие процессы нацпроект помогает бизнесу переводить в «цифру»
С развитием технологий у бизнеса все больше возможностей делегировать бумажную работу надежным сервисам, а также экономить время на походах по кабинетам ведомств. Например, с помощью «Госуслуг» можно открывать ИП онлайн или подписывать документы прямо в телефоне.
Тренд на цифровизацию
В России развивается тренд на цифровизацию бизнес-процессов. В этом году объем документов, которые передаются через сервисы электронного документооборота (ЭДО), вырос на 35% в первом квартале по сравнению с аналогичным предшествующим периодом.
Директор департамента программных продуктов «Контур» Илья Бублик в этом контексте отмечал, что прежде всего спрос на цифровизацию растет среди представителей малого и среднего бизнеса. «Предприниматели стараются сокращать издержки, а ЭДО существенно уменьшает затраты на печать и доставку документов», — объяснял он. По словам Бублика, это помогает ускорять бизнес-процессы.
Удобство таких услуг отмечали и работодатели, которые стали активно переводить кадровые документы в электронный вид после появления для этого правовой базы.
Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал в прошлом ноябре, что цифровая трансформация — одна из национальных целей развития. По словам министра, показатель ее достижения — «цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики.
Как бизнесу могут помочь «Госуслуги» и другие сервисы
Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» правительство развивает портал «Госуслуги», где более 200 социально значимых услуг переведены в электронный вид. С помощью цифровизации многие внутренние процессы могут ускорить и предприниматели.
- Услуга «поделиться документом»
С помощью нее можно в несколько кликов создать копию, а затем отправить себе, другому лицу, ведомству или компании любой документ. Например, скриншоты внутреннего и загранпаспорта, СНИЛС, ИНН и многое другое. Кроме того, можно отправлять и QR-коды документов, например сертификат о вакцинации от коронавируса или свидетельство о регистрации автомобиля.
Благодаря сервису не нужно хранить сканы документов в телефоне, запоминать их данные и использовать другие приложения для хранения, что экономит время. Отправлять документы можно через мессенджер, СМС или электронную почту.
Для того чтобы поделиться документом, нужно открыть приложение «Госуслуги», перейти в раздел «Документы» и далее в пункт «Личные документы», где можно выбрать способ отправки файлов.
- «Госключ»
С помощью «Госключа» возможно, например, подписывать документы для регистрации компании или индивидуального предпринимателя электронно. На регистрацию бизнеса обычно уходит около суток. Для этого нужно установить отдельное приложение «Госключ», где быстро и бесплатно выдают сертификат электронной подписи. При этом можно оформить как усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП), так и усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). После этого можно подписывать документы прямо в приложении.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужен доступ к «Госуслугам», а также биометрический загранпаспорт нового поколения, который выдается на десять лет. Только такой загранпаспорт помогает идентифицировать личность.
Кроме того, с помощью «Госключа» можно подписывать договор купли-продажи автомобиля, получать ИНН, отправлять декларацию 3-НДФЛ, исправлять ошибки в ЕГРН и многое другое. Приложение «Госключ» по национальному проекту «Цифровая экономика» в данный момент развивает Минцифры России.
- Досудебное обжалование
Через «Госуслуги» можно обжаловать решения или действия органов госконтроля. Например, можно обжаловать результаты проверки или продлить срок исполнения предписания.
В минувшем январе также стало известно, что правительство расширит применение досудебного обжалования решений госорганов, которое распространят на процедуры выдачи ими разрешительных документов бизнесу, например лицензий.
- «Цифровое исполнительное производство»
Через «Госуслуги» бизнес может подать заявление онлайн, например о продлении сроков или прекращении исполнительного производства. Обращение будет отправлено напрямую приставам. Можно также обжаловать действия пристава, подать заявление о наложении ограничений на должника, вернуть излишне удержанные средства и многое другое. Чтобы рассмотреть заявление, у пристава есть 17 дней.
Через сервис можно оперативно получить уведомление, если приставы возбудили исполнительное производство или наложили ограничения на банковские счета либо иное имущество.
- Уведомления о проверках
Еще один сервис, который может помочь бизнесу, — официальные онлайн-уведомления о плановых и внеплановых проверках. Для этого на «Госуслугах» есть личный кабинет контролируемого лица. Он работает как отдельный раздел «Контроль и надзор», доступный для юрлиц и ИП в личных кабинетах.
Уведомление о планируемой проверке приходит не позднее чем за пять рабочих дней до проведения, о внеплановой — не менее чем за 24 часа.
Для тех, кто планирует открыть свое дело
На «Госуслугах» можно найти полезные сервисы, в случае если будущий предприниматель лишь задумывается об открытии своего дела, но еще не зарегистрировал бизнес. В их числе уникальный цифровой профиль предпринимателя, который позволяет реализовать на цифровой платформе МСП.РФ проактивный подбор подходящих конкретному малому и среднему бизнесу мер поддержки регионов и специальных бесплатных сервисов.
Цифровой профиль был запущен в прошлом декабре. На тот момент в нем было 800 разных видов данных, а в минувшем мае стало уже 1,2 тыс. Добавились, в частности, сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Единого реестра МСП, налоговых деклараций, об уплаченных налогах и задолженности по ним, о счетах в банках и получении мер поддержки.
Эти данные используются в том числе для обеспечения адресного подбора мер поддержки и облегчения процедуры заполнения сложных форм заявки на их получение, особенно тех, где требуется множество финансовых сведений. Заполнять поля заявления сведениями из цифрового профиля не требуется. Они с согласия предпринимателя подставляются автоматически. Для этого нужно один раз дать согласие на портале «Госуслуг».
К сегодняшнему дню данные профиля уже использовались 100 тыс. раз в разного рода сервисах и мерах поддержки. Бизнес постепенно «пробует» профиль, ему нравится возможность проактивного подбора. К примеру, из анкеты на получение кредита удалось исключить более 50 полей и сокращен срок создания заявки с одного дня до 15 минут.