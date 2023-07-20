Какие процессы нацпроект помогает бизнесу переводить в «цифру»

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С развитием технологий у бизнеса все больше возможностей делегировать бумажную работу надежным сервисам, а также экономить время на походах по кабинетам ведомств. Например, с помощью «Госуслуг» можно открывать ИП онлайн или подписывать документы прямо в телефоне.

Тренд на цифровизацию

В России развивается тренд на цифровизацию бизнес-процессов. В этом году объем документов, которые передаются через сервисы электронного документооборота (ЭДО), вырос на 35% в первом квартале по сравнению с аналогичным предшествующим периодом.

Директор департамента программных продуктов «Контур» Илья Бублик в этом контексте отмечал, что прежде всего спрос на цифровизацию растет среди представителей малого и среднего бизнеса. «Предприниматели стараются сокращать издержки, а ЭДО существенно уменьшает затраты на печать и доставку документов», — объяснял он. По словам Бублика, это помогает ускорять бизнес-процессы.

Удобство таких услуг отмечали и работодатели, которые стали активно переводить кадровые документы в электронный вид после появления для этого правовой базы.

Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал в прошлом ноябре, что цифровая трансформация — одна из национальных целей развития. По словам министра, показатель ее достижения — «цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики.

Как бизнесу могут помочь «Госуслуги» и другие сервисы

Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» правительство развивает портал «Госуслуги», где более 200 социально значимых услуг переведены в электронный вид. С помощью цифровизации многие внутренние процессы могут ускорить и предприниматели.

Услуга «поделиться документом»

С помощью нее можно в несколько кликов создать копию, а затем отправить себе, другому лицу, ведомству или компании любой документ. Например, скриншоты внутреннего и загранпаспорта, СНИЛС, ИНН и многое другое. Кроме того, можно отправлять и QR-коды документов, например сертификат о вакцинации от коронавируса или свидетельство о регистрации автомобиля.

Благодаря сервису не нужно хранить сканы документов в телефоне, запоминать их данные и использовать другие приложения для хранения, что экономит время. Отправлять документы можно через мессенджер, СМС или электронную почту.

Для того чтобы поделиться документом, нужно открыть приложение «Госуслуги», перейти в раздел «Документы» и далее в пункт «Личные документы», где можно выбрать способ отправки файлов.

«Госключ»

С помощью «Госключа» возможно, например, подписывать документы для регистрации компании или индивидуального предпринимателя электронно. На регистрацию бизнеса обычно уходит около суток. Для этого нужно установить отдельное приложение «Госключ», где быстро и бесплатно выдают сертификат электронной подписи. При этом можно оформить как усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП), так и усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). После этого можно подписывать документы прямо в приложении.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужен доступ к «Госуслугам», а также биометрический загранпаспорт нового поколения, который выдается на десять лет. Только такой загранпаспорт помогает идентифицировать личность.

Кроме того, с помощью «Госключа» можно подписывать договор купли-продажи автомобиля, получать ИНН, отправлять декларацию 3-НДФЛ, исправлять ошибки в ЕГРН и многое другое. Приложение «Госключ» по национальному проекту «Цифровая экономика» в данный момент развивает Минцифры России.

Досудебное обжалование

Через «Госуслуги» можно обжаловать решения или действия органов госконтроля. Например, можно обжаловать результаты проверки или продлить срок исполнения предписания.

В минувшем январе также стало известно, что правительство расширит применение досудебного обжалования решений госорганов, которое распространят на процедуры выдачи ими разрешительных документов бизнесу, например лицензий.

«Цифровое исполнительное производство»

Через «Госуслуги» бизнес может подать заявление онлайн, например о продлении сроков или прекращении исполнительного производства. Обращение будет отправлено напрямую приставам. Можно также обжаловать действия пристава, подать заявление о наложении ограничений на должника, вернуть излишне удержанные средства и многое другое. Чтобы рассмотреть заявление, у пристава есть 17 дней.

Через сервис можно оперативно получить уведомление, если приставы возбудили исполнительное производство или наложили ограничения на банковские счета либо иное имущество.

Уведомления о проверках

Еще один сервис, который может помочь бизнесу, — официальные онлайн-уведомления о плановых и внеплановых проверках. Для этого на «Госуслугах» есть личный кабинет контролируемого лица. Он работает как отдельный раздел «Контроль и надзор», доступный для юрлиц и ИП в личных кабинетах.

Уведомление о планируемой проверке приходит не позднее чем за пять рабочих дней до проведения, о внеплановой — не менее чем за 24 часа.

Для тех, кто планирует открыть свое дело

На «Госуслугах» можно найти полезные сервисы, в случае если будущий предприниматель лишь задумывается об открытии своего дела, но еще не зарегистрировал бизнес. В их числе уникальный цифровой профиль предпринимателя, который позволяет реализовать на цифровой платформе МСП.РФ проактивный подбор подходящих конкретному малому и среднему бизнесу мер поддержки регионов и специальных бесплатных сервисов.

Цифровой профиль был запущен в прошлом декабре. На тот момент в нем было 800 разных видов данных, а в минувшем мае стало уже 1,2 тыс. Добавились, в частности, сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Единого реестра МСП, налоговых деклараций, об уплаченных налогах и задолженности по ним, о счетах в банках и получении мер поддержки.

Эти данные используются в том числе для обеспечения адресного подбора мер поддержки и облегчения процедуры заполнения сложных форм заявки на их получение, особенно тех, где требуется множество финансовых сведений. Заполнять поля заявления сведениями из цифрового профиля не требуется. Они с согласия предпринимателя подставляются автоматически. Для этого нужно один раз дать согласие на портале «Госуслуг».

К сегодняшнему дню данные профиля уже использовались 100 тыс. раз в разного рода сервисах и мерах поддержки. Бизнес постепенно «пробует» профиль, ему нравится возможность проактивного подбора. К примеру, из анкеты на получение кредита удалось исключить более 50 полей и сокращен срок создания заявки с одного дня до 15 минут.