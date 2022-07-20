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Роскомнадзор обязал поисковики маркировать «Википедию» как нарушителя

В ведомстве решение объяснили отказом «Википедии» удалить фейки о специальной военной операции на Украине. До этого Роскомнадзор неоднократно просил онлайн-энциклопедию удалять или редактировать посвященные конфликту статьи
Фото: Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать о том, что зарегистрированная в США НКО Wikimedia Foundation, владеющая «Википедией», нарушает российское законодательство. Ведомство объяснило «меру понуждения» тем, что на «Википедии» не удалены материалы, признанные запрещенными, среди них — фейки «о ходе специальной военной операции на территории Украины».

Меры будут действовать до тех пор, пока «Википедия» не устранит нарушения, уточнил регулятор.

В Роскомнадзоре напомнили, что Wikimedia Foundation не раз штрафовали за неудаление противоправной информации. Общая сумма штрафов составляет 5 млн руб.

В мае ведомство потребовало, чтобы англоязычная версия «Википедии» удалила несколько материалов с «недостоверной информацией о целях и форме» российской спецоперации на Украине, а также «об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры». Тогда Роскомнадзор пригрозил Wikimedia штрафом до 4 млн руб.

РКН потребовал от «Википедии» удалить ряд материалов о спецоперации
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Фото:Eric Risberg / AP

До этого, в марте, ведомство пригрозило «Википедии» блокировкой из-за статьи в русскоязычной версии энциклопедии, озаглавленной «Вторжение России на Украину (2022)». Материал содержит информацию «о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях», а также о «необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями», указали в Роскомнадзоре.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский после этого заявил, что статья пишется «огромным количеством людей», за достоверностью изложения данных следят пользователи «с самыми разными взглядами на происходящее». Все непроверенные и противоречивые утверждения, эмоциональные оценки, некорректные или двусмысленные фразы из материала оперативно удаляются, заверил он.

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В апреле «Википедия» сообщила, что получила от Роскомнадзора претензии к статье о президенте Владимире Путине — в частности, разделам «Отношения с Украиной (2012 — настоящее время)» и «После вторжения на Украину (2022)». В том же месяце регулятор потребовал удалить еще пять статей, связанных с событиями на Украине: «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче». По состоянию на 19 июля ни одна из этих статей не удалена.

В мае Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation в список на «приземление», обязав ее открыть в России представительство. Козловский тогда сообщил, что решение об открытии филиала пока не принято. Ранее в российской «Википедии» отмечали, что из-за закона о «приземлении» она может получить статус иноагента.

Канада ввела санкции против Роскомнадзора и его руководства
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Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

После начала военной операции на Украине Роскомнадзор обязал СМИ опираться при освещении кампании на данные из официальных российских источников. В марте власти ввели уголовную ответственность за фейки о действиях российских военных в рамках спецоперации. За публичное распространение таких сведений предусмотрен штраф до 1,5 млн руб., принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет. При наличии отягчающих факторов максимальный тюремный срок достигает 15 лет.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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