Роскомнадзор обязал поисковики маркировать «Википедию» как нарушителя

В ведомстве решение объяснили отказом «Википедии» удалить фейки о специальной военной операции на Украине. До этого Роскомнадзор неоднократно просил онлайн-энциклопедию удалять или редактировать посвященные конфликту статьи

Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать о том, что зарегистрированная в США НКО Wikimedia Foundation, владеющая «Википедией», нарушает российское законодательство. Ведомство объяснило «меру понуждения» тем, что на «Википедии» не удалены материалы, признанные запрещенными, среди них — фейки «о ходе специальной военной операции на территории Украины».

Меры будут действовать до тех пор, пока «Википедия» не устранит нарушения, уточнил регулятор.

В Роскомнадзоре напомнили, что Wikimedia Foundation не раз штрафовали за неудаление противоправной информации. Общая сумма штрафов составляет 5 млн руб.

В мае ведомство потребовало, чтобы англоязычная версия «Википедии» удалила несколько материалов с «недостоверной информацией о целях и форме» российской спецоперации на Украине, а также «об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры». Тогда Роскомнадзор пригрозил Wikimedia штрафом до 4 млн руб.

До этого, в марте, ведомство пригрозило «Википедии» блокировкой из-за статьи в русскоязычной версии энциклопедии, озаглавленной «Вторжение России на Украину (2022)». Материал содержит информацию «о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях», а также о «необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями», указали в Роскомнадзоре.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский после этого заявил, что статья пишется «огромным количеством людей», за достоверностью изложения данных следят пользователи «с самыми разными взглядами на происходящее». Все непроверенные и противоречивые утверждения, эмоциональные оценки, некорректные или двусмысленные фразы из материала оперативно удаляются, заверил он.

Читайте на РБК Pro Pro Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем Статьи Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro Рецепт от банкротства: как не потерять бизнес из-за долгов контрагентов Рецепт от банкротства: как не потерять бизнес из-за долгов контрагентов Статьи Pro Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Статьи Pro Как найти общий язык со своим ребенком: рассказывает Юлия Гиппенрейтер Как найти общий язык со своим ребенком: рассказывает Юлия Гиппенрейтер Саммари Pro 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта Статьи Pro В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать Прогнозы

В апреле «Википедия» сообщила, что получила от Роскомнадзора претензии к статье о президенте Владимире Путине — в частности, разделам «Отношения с Украиной (2012 — настоящее время)» и «После вторжения на Украину (2022)». В том же месяце регулятор потребовал удалить еще пять статей, связанных с событиями на Украине: «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче». По состоянию на 19 июля ни одна из этих статей не удалена.

В мае Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation в список на «приземление», обязав ее открыть в России представительство. Козловский тогда сообщил, что решение об открытии филиала пока не принято. Ранее в российской «Википедии» отмечали, что из-за закона о «приземлении» она может получить статус иноагента.

После начала военной операции на Украине Роскомнадзор обязал СМИ опираться при освещении кампании на данные из официальных российских источников. В марте власти ввели уголовную ответственность за фейки о действиях российских военных в рамках спецоперации. За публичное распространение таких сведений предусмотрен штраф до 1,5 млн руб., принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет. При наличии отягчающих факторов максимальный тюремный срок достигает 15 лет.