РКН потребовал от «Википедии» удалить ряд материалов о спецоперации

Кроме этого, регулятор напомнил о внесении «Википедии» в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на территории России. Закон, в том числе, обязует компанию открыть в стране свое представительство

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Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии «Википедии» удалить несколько материалов, которые содержат недостоверную информацию о спецоперации, сообщили РБК в пресс-службе регулятора.

«Генеральная прокуратура России направила требование в Роскомнадзор в отношении двух материалов, размещенных на страницах англоязычной версии Википедии, содержащих недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, а также об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры», — сказано в сообщении

Отмечается, что удалить указанные материалы необходимо в установленный законом срок, а за неудаление противоправной информации российским законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 млн руб.

В ведомстве не уточнили, о каких конкретно материалах идет речь.

Кроме этого, Роскомнадзор напомнил о внесении Wikimedia Foundation, Inc. в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на территории Российской Федерации (так называемый закон о «приземлении» — РБК). Это накладывает на иностранную компанию обязательства по открытию на территории России представительства, размещению на своем сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, пояснили в РКН.

Регулятор уточнил, что за несоблюдение требований закона о «приземлении» предусмотрен ряд ограничений, в том числе: запрет на распространение рекламы иностранного лица, ограничение переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица, а также запрет на поисковую выдачу.

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В российской «Википедии» ранее предупреждали, что из-за закона о «приземлении» она может получить статус иноагента. Один из авторов законопроекта о «приземлении» Антон Горелкин указывал, что по его мнению, «Википедия» под регулирование законодательства об иноагентах не подпадает.





С конца февраля Роскомнадзор неоднократно требовал от русскоязычной «Википедии» удалить ряд статей о событиях на Украине. В противном случае, как заявляли в ведомстве, платформе может грозить штраф или блокировка.

В начале апреля Роскомнадзор потребовал удалить еще пять статей, касающихся событий на Украине, в том числе в Буче и Мариуполе. Затем, в середине месяца, «Википедия» получила еще два уведомления с требованием удалить материалы о спецоперации, размещенные в статье онлайн-энциклопедии о президенте России Владимире Путине. Как заявили в РКН, в последнее время «Википедия» стала «новой линией постоянных информационных атак на россиян». В ведомстве считают, что авторы размещенных на сайте статей «целенаправленно дезинформируют пользователей» и что на ресурсе «продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий».

26 апреля суд оштрафовал фонд Wikimedia Foundation на 5 млн руб. за неудаление семи статей о событиях на Украине и статей об изготовлении пороха.