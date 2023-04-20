Google перестал показывать маршруты общественного транспорта в России

С Google Maps в России, Армении и Казахстане исчез общественный транспорт: он не отображается при нажатии на значок остановок, нельзя проложить маршрут на автобусе или метро

На картах Google в России перестал отображаться общественный транспорт, также стало невозможно проложить маршрут из одной точки в другую с использованием общественного транспорта, обратили внимание корреспонденты РБК. То же самое наблюдается на Google-картах Армении и Казахстана.

Проложить дорогу можно только для автомобиля или пешехода. При нажатии на значок остановки на картах не указывается, какой наземный транспорт останавливается здесь.

На Украине, в Белоруссии, Азербайджане, Грузии и других приграничных странах сервис работает. В европейских странах и США общественный транспорт на картах также отображается.

На сервисе «Яндекс.Карты» сбоев не наблюдается: он продолжает показывать маршруты, время прибытия транспорта на остановки, прокладывает дорогу с использованием общественного транспорта.

РБК направил запрос в Google.

Возможность проложить маршрут с использованием общественного транспорта в Google для России появилась более десяти лет назад. Функция отслеживания в реальном времени передвижения автобусов и троллейбусов в Google Maps появилась в России в 2018 году, сначала она была доступна для 13 городов.