В Google Maps добавили функцию отслеживания автобусов в 13 городах России

В приложении Google Maps появилась функция, позволяющая в реальном времени отслеживать перемещения автобусов и троллейбусов в 13 городах России. Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что функция доступна для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Челябинска, Екатеринбурга, Калининграда, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Омска, Новосибирска и Самары. В приложении также появилась информация о каждом отрезке пути, в частности данные о пробках, прибытии следующего автобуса и предполагаемом времени прибытия в пункт назначения. Для пользователей Android также доступны уведомления о задержках и проблемах на маршруте.

Новые функции начнут появляться в приложении с этой недели. Для того, чтобы они стали доступны, необходимо обновить Google Maps.