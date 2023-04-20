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Глава Минэнерго ответил на жалобы операторов связи на рост тарифов

Шульгинов после жалоб операторов связи назвал цены на энергию в России «самыми доступными»
Шульгинов в ответ на жалобы операторов отметил, что энергетики платят за связь по коммерческим ценам, в то время как операторы имеют льготные тарифы на подключение оборудования к электросетям. «Не по-партнерски это», — отметил он
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Тарифы на присоединение оборудования связи к электросетям хоть и выросли, но «все равно остаются льготными», заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов на публичном мероприятии, комментируя жалобы операторов.

«Энергетики платят за связь по коммерческим ценам. Это как-то странно, не по-партнерски. Если бы можно было ФАС посмотреть на эту политику», — отметил министр.

Он назвал цены на энергию в России, «наверное, самыми доступными в мире» и предположил, что Федеральной антимонопольной службе, возможно, стоит посмотреть на то, по каким ценам операторы связи покупают оборудование, устанавливают вышки и выбирают места для расположения базовых станций.

Также Шульгинов рассказал, что в текущем отопительном сезоне аварийность в сетевом комплексе выросла на 10%, на объектах генерации — на 11%.

Ранее РБК сообщил, что крупнейшие операторы связи и башенной инфраструктуры пожаловались главе Минцифры Максуту Шадаеву на значительное увеличение своих затрат на присоединение объектов связи к электросетям. Письмо министру отправили главы операторов «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн»), «МегаФон» и МТС, а также групп компаний «Сервис-Телеком» и «Новые башни».

Операторы связали рост затрат с постановлением правительства, вступившим в силу с 1 июля 2022 года. Документ отменил льготную ставку в размере 550 руб. на присоединение объектов мощностью до 15 кВт (все площадки базовых станций строятся в пределах указанной мощности) и установил минимальный порог льготной ставки за 1 кВт. Если ранее операторы платили 550 руб. за все 15 кВт, то теперь расход вырос до 3 тыс. руб. за каждый киловатт, а с 1 июля 2023-го составит до 4 тыс. руб. (с 1 июля 2024 года — не менее чем до 5 тыс. руб.; в последующие периоды сумму будут устанавливать региональные власти). При этом для владельцев инфраструктуры мощностью до 150 кВт с этого года в состав тарифа на присоединение также начали включать инвестиционную составляющую на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства.

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В письме говорится, что в итоге стоимость присоединения объектов связи мощностью 15 кВт, в первую очередь базовых станций, которая раньше составляла 30–50 тыс. руб., увеличилась в разы и продолжит расти в 2023–2024 годах. При подключении домохозяйств к интернету сетевые организации стали применять стандартные региональные ставки, из-за чего стоимость присоединения одного домохозяйства выросла и вовсе в 100 раз, до 50–60 тыс. руб.

Операторы настаивают, что сложившаяся ситуация привела «к многократному увеличению финансовой нагрузки» и грозит существенным ростом тарифов на сотовую связь и интернет, снижает конкурентоспособность телекоммуникационной отрасли, а также повлияет на темпы строительства и развития инфраструктуры в России — в особенности в условиях санкций, отметили в «Новых башнях» и «МегаФоне». Они попросили проработать возможность пересмотра условий и возврата к прежним нормативам.

Представитель Минцифры сообщил, что письмо пока не поступало, но ведомство знает о повышении тарифов на технологическое присоединение к электросетям. Он заявил о необходимости найти компромисс и добавил, что ведомство продолжит работать с профильными ведомствами для решения проблемы и будет настаивать на пересмотре действующих правил. В министерстве также подчеркнули, что принятое решение в любом случае не повлияет на стоимость услуг связи. «ФАС и Минцифры следят за стоимостью тарифов на услуги связи. При подозрении на нарушения ФАС проводит проверки, чтобы тарифы не росли выше уровня инфляции», — заключил представитель ведомства.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Анна Балашова Анна Балашова
Минэнерго Николай Шульгинов связь операторы
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