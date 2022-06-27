«Коммерсантъ» узнал об иске 39 электросетевых компаний к правительству
В Верховный суд подан административный иск от 39 территориальных сетевых организаций (ТСО) к правительству России с требованием запретить применение новых критериев к сетевым компаниям, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Правительство утвердило критерии 30 апреля: по ним, сетевая компания уже с 2023 года должна иметь минимум 20 км сетей и оборудование мощностью от 15 МВА, с 2024 года — 50 км и 30 МВА, а с 2025 года — 300 км и 150 МВА (это город уровня районного центра). Компания, не соответствующая критериям, не получит статус ТСО и лишится тарифа.
Истцы утверждают что впервые технические критерии к ТСО были введены в 2015 году: тогда компании заставили иметь не менее 15 км сетей и оборудование на 10 МВА. В результате, по их данным, количество ТСО в стране к 2020 году сократилось на 43%, до 1,62 тыс. Сейчас частные компании занимают около 30% рынка электросетевых услуг, говорится в иске.
Кроме того, ТСО обязуют иметь сети и оборудование только на праве собственности. По данным истцов, из-за ужесточения требований обанкротиться могут около 1 тыс. компаний. «Мы будем вынуждены уволить весь персонал, перестать обслуживать распределительные сети, что поставит под угрозу надежность электроснабжения многих десятков тысяч наших потребителей, в том числе физических лиц», — подчеркивают заявители.
В то же время представители сетевых компаний предупреждают, что изменения приведут к росту тарифов. «Никто особо не скрывает, что принятие оспариваемых норм приведет к монополизации рынка в интересах «ПАО «Россети», — утверждают они.
В «Россетях» заявили «Коммерсанту», что ТСО далеко не всегда способны эффективно поддерживать сети в работоспособном состоянии: они часто не обладают профессиональным штатом и достаточным объемом технических средств, не всегда могут оперативно ликвидировать аварии. В «Россетях» уверены, что консолидация сетевого комплекса «будет способствовать сдерживанию роста тарифов за счет оптимизации затрат и исключит дублирование инвестзатрат». В госкомпании добавили, что в стране работает «значительное количество» организаций, не входящих в «Россети», которые соответствуют новым критериям.
В Минэнерго сообщили газете, что уточненные критерии ТСО «сбалансированы и направлены на обеспечение должного уровня надежности и качества электроснабжения». Говорить о создании новой формы монополии неверно: деятельность по передаче электроэнергии уже «осуществляется в условиях естественной монополии», добавляют там. Консолидация направлена в том числе на снижение стоимостной нагрузки на потребителей.
В марте ассоциация ТСО попросила правительство наложить мораторий на требования по обязательному увеличению протяженности электросетей и мощности энергообъектов. В письме говорилось, что издержки компаний в условиях санкций растут из-за необходимости выстраивать новые логистические цепочки по импорту оборудования (например, высоковольтных кабелей), а также в связи с ростом цен на сырье. «Без дополнительной поддержки есть риск массового закрытия ТСО, что приведет к повышению цен на электроэнергию для потребителей», — сказано в письме.
После этого Минэкономразвития пообещало принять меры поддержки электросетевой отрасли. Для территориальных сетевых организаций (ТСО) предусмотрено неприменение штрафных санкций за сдвиг сроков исполнения инвестиционных программ, указывали в министерстве.