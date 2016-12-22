ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,47 66,13 EUR Нал. 77,02 75,54 USD Бирж. 66,76 -1,05 EUR Бирж. 76,12 -1,21 USD ЦБ. 66,75 -1,47 EUR ЦБ. 76,23 -1,42 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6032,90 -443,10 IMOEX 2291,29 +0,25% RTSI 1081,55 +2,06% Brent 73,31 +1,69% DJIA 25187,70 -0,50% Nasdaq 7819,71 -0,25%
Госведомствам США запретили использовать оборудование китайских компаний
Лента новостей
Кто и как производит суперфуды в России 12:29, Стиль Протестующие сорвали пресс-конференцию экс-президента Армении Кочаряна 12:27, Политика Эрдоган предложил отомстить США бойкотом iPhone 12:26, Политика Госведомствам США запретили использовать оборудование китайских компаний 12:22, Политика Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 12:21, РБК и Сбербанк Джеффри Пфеффер выступит на конференции BBI Summit в Москве 12:14, Партнерский материал «Татнефть» рекомендовала выплатить 70 млрд руб. дивидендов за полгода 12:07, Quote ФСИН разрешила правозащитнице Зое Световой посетить Сенцова в колонии 12:03, Общество СК начал проверку из-за аварийной посадки гидросамолета на Байкале 11:44, Общество ФСБ задержала похитителей 900 т дизеля из трубопровода «Дружба» 11:41, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 11:38, РБК и Сбербанк Безработный в ХМАО получил в банке в 1000 раз больше денег из-за кассира 11:36, Общество Орбитальное пространство: как живут космонавты на МКС 11:34, Стиль Участок Филевской линии московского метро закроют на выходные 11:26, Общество Президент «Натали Турс» объяснил сообщение о приостановке деятельности 11:21, Бизнес Депутат предложил установить в России единую цену на школьную форму 11:11, Общество Скотленд-Ярд начал поиск фургона по делу о гибели соратника Березовского 11:10, Общество Падение продолжилось: когда ситуация на крипторынке стабилизируется 10:55, Крипто «Теряем деньги, но ничего не сделать»: что будет с ценами на автомобили 10:55, Авто В Швеции неизвестные подожгли и разбили не менее 80 автомобилей 10:50, Общество В Совфеде ответили на заморозку полетов российских военных над США 10:45, Политика Как и зачем оформлять в собственность придомовую территорию 10:39, Недвижимость Троих российских альпинистов выписали из больницы в Таджикистане 10:38, Общество Рубль впервые за неделю начал торги ростом 10:36, Финансы Как устроен современный промышленный центр обработки данных 10:35, РБК и Schneider Electric Бывший игрок «Анжи» Это'О продолжит карьеру в чемпионате Катара 10:35, Спорт Прогнозы дня: восстановление цен на нефть поможет росту акций 10:32, Quote
Госведомствам США запретили использовать оборудование китайских компаний
Политика, 12:22
0
Госведомствам США запретили использовать оборудование китайских компаний
Подписанный Трампом закон об оборонном бюджете США предусматривает введение запрета на закупки для нужд ведомств и госструктур телекоммуникационного и иного оборудования ZTE и Huawei и ряда других компаний из Китая
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

С лета 2019 года министерства и ведомства в США не смогут закупать для своих нужд ряд видов оборудования, выпущенного китайскими компаниями. Запрет на заключение, продление и расширение подобных контрактов содержится в законе об оборонном бюджете США на 2019 год, подписанном накануне, 13 августа, президентом страны Дональдом Трампом.

Трамп подписал оборонный бюджет США на $716 млрд
Политика

Получивший в конгрессе имя сенатора Джона Маккейна законодательный акт обязывает руководителей государственных структур отказаться от контрактов, в рамках которых телекоммуникационное оборудование и средства видеонаблюдения китайского производства используются как существенный компонент любой системы. Документ также запрещает заключать или продлевать контракты со сторонними организациями, использующими такое оборудование.

В списке китайских производителей, чье оборудование подпало под запрет, первыми упоминаются корпорации Huawei и ZTE. Запрет распространяется и на их «дочек», а также на компании Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company и Dahua Technology Company. Кроме того, действие запрета может быть распространено на любую компанию, которую глава Пентагона сочтет подконтрольной властям Китая.

Официально запрет вступает в силу через год с момента подписания закона, то есть с 13 августа 2019 года. Однако нормы закона допускают возможность выборочного снятия запрета после этой даты, но только в тех случаях, когда глава Национальной разведки США сочтет, что заключение какого-то конкретного контракта необходимо для обеспечения безопасности страны.

Китай возмутился подписанием оборонного бюджета США на $716 млрд
Политика

​Власти Китая уже выразили недовольство формулировками нового закона об оборонном бюджете США, в котором также содержатся нормы об усилении сотрудничества в военной сфере между США и Тайванем.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Китай
Главное
Президент «Натали Турс» объяснил сообщение о приостановке деятельности Бизнес
Материалы по теме
Демпартия США призвала своих членов отказаться от смартфонов ZTE и Huawei Политика
США достигли договоренности с китайской ZTE о возобновлении работы Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter