Лондон обвинил Huawei в создании рисков для безопасности страны

Великобритания раскритиковала китайскую Huawei за недостатки в обеспечении безопасности сетевого оборудования и за то, что она подвергает Соединенное Королевство рискам, не совершенствуя свои устройства и технологии. Об этом сообщают агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на отчет британского надзорного органа.

Авторы доклада указали на то, что выявили новые существенные технические проблемы у Huawei, не уточняя, о чем конкретно идет речь. Также они выразили сомнение относительно способности китайской компании устранить эти недостатки.

Китайская компания начала испытывать трудности из-за критики со стороны международного сообщества, после того как США обвинили ее в промышленном шпионаже и начали призывать Евросоюз отказаться от использования ее продукции. В частности, вопрос использования технологий Huawei остро стал в последнее время, когда европейские страны занимаются внедрением систем мобильной связи пятого поколения 5G.​

На фоне обвинений со стороны Вашингтона в конце 2018 года в Канаде задержали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее США подозревают в нарушении антииранских санкций. Помимо этого в январе в Польше задержали сотрудника китайской корпорации по подозрению в шпионаже на Китай.