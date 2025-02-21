WB и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»

Wildberries предупредил о риске пропажи товаров китайских продавцов, если власти введут обязательную регистрацию на площадке через «Госуслуги». В Avito заявили о возможном уходе части пользователей на другие ресурсы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Обязательная аутентификация продавцов на российских маркетплейсах через «Госуслуги» заблокирует международное развитие онлайн-торговли, сообщили РБК в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

«Принятие этой нормы приведет к резкому сокращению предложения иностранных товаров на российских площадках и создаст преференции для иностранных маркетплейсов. В случае с Wildberries данная дискриминационная инициатива также заблокирует все международное развитие компании, в том числе налаженный бизнес в семи странах и планы развития маркетплейса на новых рынках», — заявил представитель компании, подчеркнув, что аналогичная ситуация сложится и у других крупных игроков российского e-commerce.

На прошлой неделе, 15 февраля, правительство внесло в Госдуму законопроект «О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». Документ предлагает поправки в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, направленные на борьбу с кибермошенничеством. В том числе предлагается обязать пользователей интернет-платформ проходить идентификацию через «Госуслуги», чтобы разместить предложение купли-продажи товара или услуги. Меру предлагается распространить на интернет-площадки, доступ к которым в течение суток имеют более 200 тыс. пользователей из России. «Данные о таких пользователях будут скрыты. Но разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее. Также важно, что данная мера коснется только крупных маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг», — говорил ранее представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Обычных покупателей это не коснется.

Для большинства иностранных продавцов аутентификация через «Госуслуги» недоступна, объясняют в Wildberries, поскольку иностранным гражданам будет тяжело разобраться в нюансах регистрации, а подтверждение учетной записи и доступ к сайту без физического присутствия в России невозможно. Представитель интернет-платформы настаивает, что случаи несанкционированного доступа третьих лиц в личные кабинеты покупателей или продавцов единичны. В то же время он отметил, что площадка уже использует авторизацию через «Госуслуги» «для ряда операций, требующих однозначной идентификации пользователя». «Такой способ является надежным и безопасным. Wildberries осознает потенциал использования «Госуслуг» как метода надежной идентификации при условии отсутствия избыточных норм, негативно сказывающихся на развитии бизнеса платформы и ее партнеров в России и за рубежом», — указал он.

Возможными последствиями принятия такой инициативы обеспокоены и в Avito. «Новый законопроект предполагает, что любой пользователь, перед тем как продать свои джинсы или детскую коляску на сайте объявлений, должен будет пройти верификацию через «Госуслуги». По результатам внутренних опросов наших пользователей есть большая вероятность, что ради единичных продаж более половины граждан откажутся проходить такую верификацию», — сказал представитель этой площадки.

Причем 40% продавцов в этом случае перейдут на другие каналы продаж (соцсети, мессенджеры), что крайне негативно отразится на безопасности их самих и их персональных данных, указывает представитель Avito со ссылкой на данные опроса ВЦИОМа. «Мы инвестируем в безопасность нашей платформы и нашего встроенного мессенджера, а предлагаемая мера будет выдавливать пользователей из безопасной среды в неконтролируемую зону иностранных мессенджеров», — указал он. По мнению представителя Avito, более эффективным решением для достижения целей законопроекта могло бы стать внедрение обязательной верификации бизнеса и пользователей, которые имеют признаки недобросовестного поведения. По оценке Avito, аккаунт на «Госуслугах» имеют менее 50% субъектов малого и среднего предпринимательства, поэтому целесообразно предоставить для них возможность проходить верификацию альтернативными способами, например через банковские ID и реквизиты, что имеет более высокую степень защиты для бизнеса.

Что делают компании для защиты от мошенников

Представитель Wildberries подчеркивает, что отрасль онлайн-торговли уже принимает целый комплекс мер по защите пользователей от мошенников, а фрод (мошенничество в сфере информационных технологий) осуществляется преимущественно через фишинг и методы социальной инженерии.

Каждая платформа сейчас самостоятельно определяет порядок идентификации своих партнеров, рассказывает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, в качестве мер по проверке продавцов площадки, как правило, используют акцепт приглашения в ЭДО (электронный документооборот), проверку по электронной цифровой подписи, банковский финтех (проверка по ID). В то же время ряд площадок уже интегрированы с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА; отвечает за подтверждение личности на портале «Госуслуги») и предлагают своим пользователям такую идентификацию в качестве опции. «Продавцами могут выступать на только юрлица, но и физлица. И для простых пользователей, например, желающих продать товары, бывшие в употреблении, это может стать серьезным усложнением и приведет к перетоку таких пользователей в другие каналы», — объясняет Соколов.

В Avito и объединенной компании Wildberries и Russ говорят, что используют современные технологии защиты данных, включая ML-модели, искусственный интеллект и инструменты «безопасной сделки» с транзакцией внутри платформы для анализа нетипичного поведения пользователей и выявления подозрительных действий, а также автоматические системы блокировки мошенников.

Решение проблемы мошенничества в Wildberries видят в повышении уровня киберграмотности и киберосознанности граждан, чем, по утверждению собеседника РБК, в компании активно занимаются. В Avito, в свою очередь, заявили, что за счет развития инструментов защиты и вложения в обучение пользователей правилам цифровой гигиены за последние пять лет снизили число обращений с жалобами на злоупотребления со стороны пользователей платформы более чем в 100 раз.

Представители Wildberries и Avito выразили готовность к диалогу с регулятором по вопросам «поиска более сбалансированных решений, учитывающих интересы рынка, потребителей и государства».

Представители Ozon, «Яндекс Маркета» и «МегаМаркета» отказались от комментариев.