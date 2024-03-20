Роскачество подтвердило, что Apple может отключить смартфоны в России

О том, что Apple и Google могут «по указанию США» отключить все свои смартфоны в России, ранее заявил депутат Антон Горелкин. В Роскачестве подтвердили техническую возможность, однако указали на репутационные риски такого решения

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Американские корпорации Google и Apple технически могут отключить все свои смартфоны в России — тогда гаджеты превратятся в «кирпичи», однако компаниям это невыгодно, в том числе из-за огромного репутационного ущерба. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства. У техники Apple этот механизм намного более продвинутый, чем у конкурентов Google, но и там и там пользователи столкнутся с серьезными проблемами», — заявил он.

По его словам, в случае с «яблочными» гаджетами пользователи получат устройство, которое будет полностью заблокировано с потерей всех личных данных, хранящихся на нем. Обладателям Android «повезло» немного больше — их пользовательские данные получится извлечь, однако «воскресить» само устройство без серьезных материальных вложений и перепрошивок будет практически невозможно, указал Кузьменко.

Вместе с тем он усомнился, что зарубежные корпорации пойдут на этот шаг. «Во-первых, при приобретении современных смартфонов для широкого использования на них не указано, для какой страны конкретно он произведен, и в лицензионном соглашении, с которым пользователь априори соглашается при покупке устройства, что у компании Apple, что у Google нет подобных условий для блокировки. Во-вторых, если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций», — отметил представитель Роскачества.

О том, что Apple и Google могут оставить россиян без возможности использовать iPhone и смартфоны под управлением Android, если такое распоряжение поступит от властей США, несколько дней назад в интервью YouTube-каналу «Телега Реалити» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин. «В случае, если военный конфликт перейдет на совершенно иную стадию и ставки будут повышены до предела — я говорю про то, что некоторые эксперты называют Третьей мировой войной, — тогда допускаю, что Apple отключит все айфоны в России, а Google отключит непрошитые телефоны на Android», — указал депутат.

После начала российской военной операции на Украине Apple прекратила поставки своей продукции в Россию, а также полностью перестала работать с российскими картами. Российская «дочка» Google инициировала собственное банкротство в мае 2022-го. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в марте 2023 года сообщил о запрете на использование смартфонов на базе операционных систем iOS и Android чиновниками в служебных целях. Запрет на iPhone также существует в нескольких российских министерствах. Газета «Коммерсантъ» сообщала, что соответствующий запрет связан с тем, что смартфоны iPhone более подвержены взлому и шпионажу со стороны стран Запада. Один из источников издания рассказал о рекомендации чиновникам покупать гаджеты на операционной системе Android, китайских аналогах или российской «Авроре».