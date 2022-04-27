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Война санкций ,  
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Покупатели Apple захотели компенсацию за остановку приложения Apple Pay

Владельцы гаджетов Apple обратились в суд с жалобой на дистрибьютора продукции в России. Они требуют компенсацию за невозможность пользоваться электронным кошельком Apple Pay
Apple AAPL $156,23 -4,1% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Двадцать покупателей техники Apple обратились в суд с коллективным иском о компенсации за неработающее в России приложение Apple Pay, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на DestraLegal.ru, которая представляет интересы истцов, и копию иска.

В базе Пресненского суда Москвы, куда обратились покупатели, иск пока не зарегистрирован, но истцы предоставили газете документы, подтверждающие его отправку.

Истцы утверждают, что покупали устройства iPhone, Apple Watch и Mac с исправно работающим сервисом, но были неправомерно лишены возможности использовать программное обеспечение. В DestraLegal.ru считают, что отключение функции бесконтактной оплаты «является недостатком в силу закона о защите прав потребителей». Поэтому заявители рассчитывают на компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. для каждого, а также «соразмерного уменьшения стоимости» товаров. Ее определит суд по результатам экспертизы, уточняют юристы.

В Apple не ответили на запрос «Коммерсанта».

Опрошенные газетой юристы разошлись во мнениях относительно перспектив этого иска. Так, управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что шансы на удовлетворение иска «исключительно низкие». По его словам, Apple в целом не гарантирует возможность использования Apple Pay во всем мире, и, например, в Индии, большинстве стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки сервис недоступен, хотя техника бренда там продается.

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Фото:Frank May / Global Look Press

Глава практики разрешения споров Savina Legal Артем Баринов, напротив, считает, что вероятность выигрыша высокая, поскольку суды «ориентированы на удовлетворение общественного запроса на реванш» за уход иностранных компаний.

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В конце февраля сервисы Apple Pay и Google Pay перестали работать с картами банков, попавших под блокирующие санкции. В начале марта платежные системы Visa и Mаstercard объявили о приостановке всех операций в России, платежные карты этих систем, выпущенные всеми российскими банками, также перестали работать в кошельках Apple Pay и Google Pay. Позднее выяснилось, что пользователи устройств Apple не могут добавить в кошелек Apple Pay новые карты национальной платежной системы «Мир», уже загруженные карты тоже перестали работать.

Ранее о планах подать иск к Apple от лица российских потребителей из-за прекращения работы платежного сервиса Apple Pay сообщало адвокатское бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры».

Также российские пользователи подали уже два коллективных иска в Хамовнический суд Москвы к стриминговому сервису Netflix. Первый иск связан «с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России», заявители требуют по нему 60 млн руб. компенсации. Вторая группа истцов требует восстановить подписку и доступ к контенту площадки, ответчиком по нему выступает оператор Netfliх в России — ООО «Развлекательный онлайн-сервис».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
приложение Apple Pay Apple
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