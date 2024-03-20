Ученые оценили прекращение работы адронного коллайдера с 500 россиянами

Сотрудничество CERN с россиянами прекратится в конце ноября. Опрошенные РБК ученые не исключили, что несколько десятков человек, задействованных на Большом адронном коллайдере, останутся в проекте, остальных заменят ученые из США

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Приостановка Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) сотрудничества с российскими учеными коснется порядка 500 человек, а работу, которую выполняли россияне, вероятно, возьмут на себя ученые из США. Об этом РБК заявил член коллаборации LHCb в CERN, физик, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Владимир Образцов.

По его словам, российским ученым, которые выполняют особо важные работы, предлагают перейти в другие группы. Речь может идти о нескольких десятках человек. «Естественно, проблема в том, как отнесутся к переходу их институты, отпустят ли в административный отпуск, или им придется увольняться», — добавил ученый.

Вместе с тем он отметил, что неправильно говорить, что CERN «сокращает» 500 российских ученых, поскольку они не являются сотрудниками CERN, но являются сотрудничающими с организацией сотрудниками российских институтов. «Большинство зарубежных ученых разочарованы этим решением. Решение принимал Совет CERN, в который входят по два человека от стран-участниц, а это представители соответствующих министерств. <...> Естественно, задачи, которые выполняли российские ученые, кто-то должен на себя взять. В коллаборации CMS много берут на себя американцы, особенно по будущим проектам», — добавил эксперт.

Он также сообщил, что аспирантам, которые делают диссертации, оставят доступ к данным и разрешат приезжать в CERN.

CERN — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, расположенная на границе Швейцарии и Франции близ Женевы. В организации состоят 23 страны, Россия не входит в их число. Организация, в частности, занимается развитием Большого адронного коллайдера (БАК). В марте 2022-го после начала военных действий на Украине организация лишила Россию статуса наблюдателя, а летом решила не продлевать соглашения о сотрудничестве с Москвой и Минском после истечения их сроков действия в 2024 году. 19 марта представитель организации Арно Марсолье сообщил, что CERN в конце осени 2024 года прекратит сотрудничество с сотнями специалистов, которые «связаны с какой-либо российской организацией».

Временный сотрудник CERN Иван Поляков уточнил РБК, что пока неясно, как именно будет работать решение организации об отказе от сотрудничества с россиянами. «Есть, скажем так, слухи, что продолжится сотрудничество с ОИЯИ в Дубне, так как формально это может рассматриваться не как российская, а международная организация, с которой у CERN отдельное сотрудничество. Но, в моем понимании, это вопрос еще не разрешенный и неясно, как оно в итоге будет», — отметил ученый.

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По его мнению, те коллеги, которые были задействованы в самых крупных экспериментах на БАК — CMS, ATLAS, LHCb, ALICE — и вложили в них порой несколько десятков лет своего труда, «останутся у разбитого корыта». «Для большинства, скорее всего, окажется невозможно продолжать реальную научную работу в сфере своих интересов и компетенций, так как в большинстве направлений просто нет возможности заниматься сравнимыми по уровню исследованиями вне CERN. На мой взгляд, это огромный удар для российской школы физики элементарных частиц, который не факт что получится пережить», — подчеркнул Поляков.

«Я не хочу комментировать моральную сторону решения, прокомментирую другое. CERN заявляет, что наряду с развитием науки и технологий одной из основополагающих миссий CERN является укрепление международных связей и способствование дипломатии. На мой взгляд, решением о прекращении сотрудничества с Россией CERN подписывается в том, что эта часть миссии провалена», — добавил ученый.

Заявление CERN полностью согласуется с прошлогодним решением организации прекратить сотрудничество со всеми российскими институтами. Об этом РБК рассказал член коллаборации LHCb в CERN, ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ ВШЭ Федор Ратников. «Поэтому полагаю, что они еще раз повторили, что сотрудничество с учеными, аффилированными с российскими институтами, будет прекращено в конце осени, как и объявлялось ранее», — отметил он.

«Поэтому мы просто перестанем развивать алгоритмы и прекратим анализ ранее набранных физических данных. Однако многие наши российские коллеги тем или иным образом поддерживали работу оборудования. Это большая техническая работа, которую переймут на себя другие или новые группы, продолжающие работу в эксперименте», — пояснил Ратников.

«Руководством CERN было принято политическое решение о приостановке сотрудничества с научными организациями из Российской Федерации. Это решение негативно повлияет на научные исследования и ЦЕРН, и научных институтов России. В настоящее время идет процесс передачи дел нашим коллегам из разных стран-участниц CERN, который должен завершиться к ноябрю 2024 года. Вопрос дальнейшего сотрудничества не обсуждается», — пояснили РБК в пресс-службе ИЯФ СО РАН.

Российские ученые участвовали в программах CERN на протяжении 70 лет, и «участвовали очень успешно», рассказал РБК научный координатор участия российских институтов в экспериментах CERN, доктор физико-математических наук Виктор Саврин. «Огромное количество нашего вклада туда — и интеллектуального, и материального — в виде установок и приборов. Огромные деньги, огромные суммы, которые мы вложили туда. И собирались, и планировали еще дальше вкладывать. <...> Колоссальное оборудование вложено туда, перевезено, установлено, работало многие годы, десятилетия уже. <...> Мы участвуем во всех 22 экспериментах CERN. Но самый крупный — это эксперименты на Большом адронном коллайдере», — сказал он.

Ученый отметил, что в документах CERN указано, что оборудование, которое было поставлено любой страной, остается собственностью государства, которое его поставило. «Но это чисто формальное такое решение, потому что надо понимать, что оборудование, которое поставлено и не работает, или, допустим, эксперимент закончился — и кому нужно это оборудование. Это уникальное оборудование, его никуда не приспособишь, его нужно как-то трансформировать, его нужно транспортировать. <...> Мы его если и привезем в страну, то только на свалку. Использовать какие-то мелочи можно, но это совсем не то», — указал он.