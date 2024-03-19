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CERN прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией специалистами

CERN в ноябре прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией специалистам
Сотрудничество прекратится в конце ноября. Новосибирский Институт ядерной физики сообщал, что CERN по максимуму привлекает ученых к работе, но они начали передавать дела иностранным коллегам
Фото: Ronald Patrick / Getty Images
Фото: Ronald Patrick / Getty Images

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) в конце осени 2024 года прекратит сотрудничество с сотнями специалистов, которые «связаны с какой-либо российской организацией», сообщил «РИА Новости» представитель организации Арно Марсолье.

По словам Марсолье, речь идет примерно о 500 людях, которые не живут в Швейцарии. «Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — сказал он.

Представитель CERN напомнил, что организация не получает финансирования от России. «И мы готовимся к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы», — добавил Марсолье.

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Политика
Фото:Ronald Patrick / Getty Images

CERN — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, она находится на границе Швейцарии и Франции, вблизи Женевы. В CERN состоят 23 страны, Россия не входит в их число. В марте 2022-го после начала военных действий на Украине организация лишила Россию статуса наблюдателя, а летом решила не продлевать соглашения о сотрудничестве с Москвой и Минском после истечения их сроков действия в 2024 году.

Директор Института ядерной физики СО РАН имени Будкера в Новосибирске Павел Логачев рассказывал журналистам, что CERN продолжает сотрудничество с институтом и старается максимально способствовать участию ученых в работе центра, но новосибирские специалисты начали передавать дела коллегам из других стран.

В январе 2023 года Guardian сообщила о тупиковой ситуации в CERN, поскольку ученые не могли договориться, как указывать российских и белорусских исследователей в качестве соавторов их научных работ о Бльшом адронном коллайдере и указывать ли их вообще. В итоге они решили временно не обнародовать эти работы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЦЕРН CERN Большой адронный коллайдер ученые
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