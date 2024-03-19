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Политика ,  
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В РАН оценили прекращение Большим адронным коллайдером работы с Россией

Институт РАН: отказ CERN от связанных с Россией ученых скажется на исследованиях
Здание РАН
Здание РАН (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Приостановка Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) сотрудничества с российскими учеными негативно повлияет на ее собственные научные исследования и деятельность научных институтов России. Об этом заявили в Институте ядерной физики сибирского отделения РАН, передает «РИА Новости».

Ранее представитель CERN Арно Марсолье сообщил агентству, что организация намерена прекратить сотрудничество примерно с 500 специалистами, связанными с Россией, с 30 ноября.

Институт РАН назвал это решение политическим.

CERN прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией специалистами
Политика
Фото:Ronald Patrick / Getty Images

«Это решение негативно повлияет на научные исследования и CERN, и научных институтов [России]. В настоящее время идет процесс передачи дел нашим коллегам из разных стран — участниц CERN, который должен завершиться к ноябрю 2024 года. Вопрос дальнейшего сотрудничества не обсуждается», — заявили в пресс-службе института.

Как уточняет агентство, сотрудники этого подразделения РАН регулярно работали в CERN.

Марсолье пояснял, что CERN намерена прекратить сотрудничество примерно с 500 специалистами, которые не живут в Швейцарии и «связаны с какой-либо российской организацией». Собеседник агентства отметил, что CERN не получает финансирования от России.

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«Мы готовимся к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы», — сказал он.

CERN — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, расположенная на границе Швейцарии и Франции близ Женевы. В организации состоят 23 страны, Россия не входит в их число. Организация, в частности, занимается развитием Большого адронного коллайдера.

В марте 2022-го после начала военных действий на Украине организация лишила Россию статуса наблюдателя, а летом решила не продлевать соглашения о сотрудничестве с Москвой и Минском после истечения их сроков действия в 2024 году.

Директор Института ядерной физики сибирского отделения РАН имени Будкера в Новосибирске Павел Логачев говорил, что CERN продолжает сотрудничество с институтом и старается максимально способствовать участию ученых в работе центра, но новосибирские специалисты начали передавать дела коллегам из других стран.

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Большой адронный коллайдер CERN РАН
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