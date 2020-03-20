Apple ограничила онлайн-продажи двумя iPhone на человека из-за вируса

Для пользователей ограничили количество смартфонов, которые можно добавить в корзину в интернет-магазинах Apple. Меры, в частности, касаются сайтов для США и Китая

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Из-за распространения коронавируса Apple ограничила продажи iPhone в онлайн-магазинах нескольких стран, включая США и Китай, до двух штук одной модели на человека, сообщает Reuters.

В онлайн-магазине при добавлении iPhone в корзину во вкладке «количество» можно выбрать не более двух устройств.

На прошлой неделе Apple объявила, что до 27 марта закроет все фирменные магазины за пределами материкового Китая. Такое решение глава компании Тим Кук объяснил борьбой с пандемией, назвав наиболее эффективным «увеличение социальной дистанции». Он сообщил, что Apple принимает дополнительные меры, чтобы обезопасить сотрудников и посетителей.