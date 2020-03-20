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Пандемия коронавируса ,  
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Apple ограничила онлайн-продажи двумя iPhone на человека из-за вируса

Для пользователей ограничили количество смартфонов, которые можно добавить в корзину в интернет-магазинах Apple. Меры, в частности, касаются сайтов для США и Китая
Apple AAPL $247,7 +1,33% Купить
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Из-за распространения коронавируса Apple ограничила продажи iPhone в онлайн-магазинах нескольких стран, включая США и Китай, до двух штук одной модели на человека, сообщает Reuters.

В онлайн-магазине при добавлении iPhone в корзину во вкладке «количество» можно выбрать не более двух устройств.

Apple временно закроет все магазины за пределами материкового Китая
Бизнес

На прошлой неделе Apple объявила, что до 27 марта закроет все фирменные магазины за пределами материкового Китая. Такое решение глава компании Тим Кук объяснил борьбой с пандемией, назвав наиболее эффективным «увеличение социальной дистанции». Он сообщил, что Apple принимает дополнительные меры, чтобы обезопасить сотрудников и посетителей.

В начале марта Кук разрешил работникам компании перейти на удаленный формат, если это позволяют задачи. Правило распространилось на офисы в регионах, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения: в городах Санта-Клара и Элк-Гров в Калифорнии, а также в Сиэтле, Южной Корее, Японии, Италии, Германии, Франции, Швейцарии и Великобритании.

К 20 марта, по данным SCMP, число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 243 тыс. человек, а количество его жертв выросло до 10 284. Вирус выявили во всех американских штатах и европейских странах. В США, по данным университета Джона Хопкинса, насчитывается более 14 тыс. зараженных, погибли более 200 человек. В Европе лидером по количеству зараженных, согласно отчетам Всемирной организации здравоохранения, стала Италия (более 35 тыс. человек). Там же зафиксировали наибольшее количество смертей (более 2 тыс.) в европейском регионе.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Apple, коронавирус, iPhone
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