Apple временно закроет все магазины за пределами материкового Китая

Компания объяснила эту меру заботой о сотрудниках и потребителей. Магазины в КНР возобновили работу 13 марта

Американская компания Apple объявила о закрытии всех фирменных магазинов за пределами материкового Китая до 27 марта. Как сообщает CNBC, это решение продиктовано желанием предотвратить распространение коронавируса. При этом онлайн-магазин компании продолжит свою работу.

Глава Apple Тим Кук объяснил, что компания извлекла уроки из ситуации в КНР. По его словам, наиболее эффективным способом минимизировать риск распространения инфекции является «увеличение социальной дистанции».Он добавил, что Apple предпринимает дополнительные меры для того, чтобы обезопасить как своих сотрудников, так и покупателей.

В начале февраля Apple закрыла все свои магазины в КНР. Они были заново открыты 13 марта с сокращенным рабочим днем после того, как число новых зараженных коронавирусом в этой стране сократилось до минимальных показателей.

Ранее Apple признала, что вряд ли сможет рассчитывать на изначальное запланированное увеличение доходов от продаж в размере $67 млн в связи со сложившейся ситуацией. При этом в компании не уточнили возможные размеры потерь в связи с закрытием магазинов за пределами КНР.