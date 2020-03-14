Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 13 мар, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 13 мар, 12:25
Apple временно закроет все магазины за пределами материкового Китая Бизнес, 19:28 Параолимпийская чемпионка обвинила вице-премьера Башкирии в оскорблении Спорт, 19:21 Американские истребители сопроводили Ту-142 рядом с Аляской Общество, 19:19 Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине Общество, 19:01 Роспотребнадзор объяснил отличия нового коронавируса от гриппа Общество, 18:58 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 14 марта Общество, 18:55 Мишустин создал координационный совет по борьбе с коронавирусом Общество, 18:52 Десять экономических кризисов, после которых обесценивалась недвижимость Недвижимость, 18:39 При обстреле американской базы в Ираке пострадали пять человек Политика, 18:36 Йоханнес Бё второй год подряд выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону Спорт, 18:16 В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса Общество, 18:13 РПЛ соберет общее собрание для решения о приостановке сезона Спорт, 18:11 Число зараженных коронавирусом в России выросло до 59 человек Общество, 18:06 Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 17:39
Вирус из Китая ,  
0 

Apple временно закроет все магазины за пределами материкового Китая

Компания объяснила эту меру заботой о сотрудниках и потребителей. Магазины в КНР возобновили работу 13 марта
Apple AAPL $274,84 +14,7% Купить

Американская компания Apple объявила о закрытии всех фирменных магазинов за пределами материкового Китая до 27 марта. Как сообщает CNBC, это решение продиктовано желанием предотвратить распространение коронавируса. При этом онлайн-магазин компании продолжит свою работу.

Глава Apple Тим Кук объяснил, что компания извлекла уроки из ситуации в КНР. По его словам, наиболее эффективным способом минимизировать риск распространения инфекции является «увеличение социальной дистанции».Он добавил, что Apple предпринимает дополнительные меры для того, чтобы обезопасить как своих сотрудников, так и покупателей.

В начале февраля Apple закрыла все свои магазины в КНР. Они были заново открыты 13 марта с сокращенным рабочим днем после того, как число новых зараженных коронавирусом в этой стране сократилось до минимальных показателей.

Как в разных странах борются с коронавирусом. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее Apple признала, что вряд ли сможет рассчитывать на изначальное запланированное увеличение доходов от продаж в размере $67 млн в связи со сложившейся ситуацией. При этом в компании не уточнили возможные размеры потерь в связи с закрытием магазинов за пределами КНР.

В начале марта Кук разрешил сотрудникам Apple работать удаленно с 9 по 13 марта. Правило распространялось на офисы в регионах, в которых зафиксировано наибольшее количество случаев заражения.
 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Apple, Тим Кук
Материалы по теме
Глава Apple разрешил сотрудникам работать из дома из-за коронавируса
Бизнес
Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса
Бизнес
Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter