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Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome
C помощью сервиса Stadia пользователи смогут запускать видеоигры в браузере Chrome, а также на устройствах Pixel и медиаплеере Chromecast. В Google обещают поддержку разрешения 4К и HDR
Вице-президент Google Фил Харрисон (Фото: Stephen Lam / Reuters)

Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.

Сервис позволяет без предварительной установки запускать видеоигры c помощью браузера Chrome на любом устройстве, медиаплеера Chromecast или же смартфонов и планшетов Pixel. Stadia поддерживает разрешение 4K и технологию HDR (высокий динамический диапазон).При этом необходимыми вычислениями будет заниматься data-центр компании.

В Google заявили, что на каждого пользователя выделят мощности в 10,7 терафлопс (используется для измерения производительности, 1 терафлопс равен 1 трлн операций в секунду). В своей презентации компания сравнила эти цифры с производительностью консолей Sony PlayStation 4 Pro (4,2 терафлопс) и Microsoft Xbox One X (6 терафлопс).

Для управления можно будет использовать как геймады от Google, так и устройства от других разработчиков. При этом контроллер от Google будет подключаться напрямую к data-центрам компании и получит кнопку для вызова голосового помощника Google Assistant.

Воспользоваться сервисом можно будет прямо из YouTube. Вице-президент Google Фил Харрисон показал ролик, на котором при просмотре трейлера видеоигры на видеохостинге появляется ссылка, ведующая на стриминговый сервис. По его словам, для запуска игры (в качестве примера использовалась Assassin’s Creed Oddyssey) потребовалось пять секунд.

Кроме того, Google объявила о создании собственной студии Stadia Games and Entertainment, которая займется разработкой эксклюзивных игр для сервиса. Студию возглавила Джейд Реймонд, бывший исполнительный продюсер Ubisoft Montreal.

Cервис запустят в 2019 году, точную дату в Google не назвали. Сперва Stadia будет доступен в США, Канаде, Великобритании и большей части Европы. В Google не уточнили стоимость Stadia.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Google, видеоигры
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