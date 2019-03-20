Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome

C помощью сервиса Stadia пользователи смогут запускать видеоигры в браузере Chrome, а также на устройствах Pixel и медиаплеере Chromecast. В Google обещают поддержку разрешения 4К и HDR

Вице-президент Google Фил Харрисон (Фото: Stephen Lam / Reuters)

Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.

Сервис позволяет без предварительной установки запускать видеоигры c помощью браузера Chrome на любом устройстве, медиаплеера Chromecast или же смартфонов и планшетов Pixel. Stadia поддерживает разрешение 4K и технологию HDR (высокий динамический диапазон).При этом необходимыми вычислениями будет заниматься data-центр компании.

В Google заявили, что на каждого пользователя выделят мощности в 10,7 терафлопс (используется для измерения производительности, 1 терафлопс равен 1 трлн операций в секунду). В своей презентации компания сравнила эти цифры с производительностью консолей Sony PlayStation 4 Pro (4,2 терафлопс) и Microsoft Xbox One X (6 терафлопс).

Для управления можно будет использовать как геймады от Google, так и устройства от других разработчиков. При этом контроллер от Google будет подключаться напрямую к data-центрам компании и получит кнопку для вызова голосового помощника Google Assistant.