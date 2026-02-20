 Перейти к основному контенту
0

Режиссер «Титаника» счел катастрофой продажу Warner Bros. Netflix

Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон (Фото: Caroline Brehman / Reuters)

Приобретение стриминговой платформой Netflix киностудии Warner Bros. приведет к катастрофическим последствиям для киноиндустрии, заявил режиссер «Титаника», «Аватара» и «Терминатора» Джеймс Кэмерон в письме сенатору-республиканцу Майку Ли, сообщает CNBC со ссылкой на это послание.

Ли возглавляет подкомитет сената по антимонопольной политике, конкурентной политике и правам потребителей, который 3 февраля провел слушания для обсуждения потенциального влияния сделки о покупке стримингом Warner Bros. Кэмерон отправил письмо сенатору после слушаний, уточняет CNBC.

«Я твердо верю, что предлагаемая продажа Warner Brothers Discovery компании Netflix будет иметь катастрофические последствия для театрального кинобизнеса, которому я посвятил работу всей своей жизни, — написал Кэмерон. — Конечно, все мои фильмы также продаются на вторичных видеоплатформах, но моя первая любовь — это кинотеатр».

Режиссер «Титаника» сравнивает кинотеатральную индустрию с «тонущим кораблем» в случае продажи киностудии Netflix. По его мнению, это приведет к массовым потерям рабочих мест в Голливуде, коренным изменениям американского театрального ландшафта и негативному влиянию на один из крупнейших экспортных секторов США.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
