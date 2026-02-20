Банки предложили ввести госрегулирование тарифов на маркировку звонков

НСФР просит регулировать тарифы на маркировку звонков и разрешить отправлять коды для подтверждения транзакций не только по СМС и в Max, но и в другие каналы. Такие поправки союз подготовил во второй пакет мер против мошенников

Финансовые организации просят установить государственное регулирование тарифов на маркировку звонков. Предложения с такими поправками ко второму пакету мер борьбы против кибермошенничества Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову (копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердил глава НСФР Андрей Емелин). В письме говорится, что совет готовил поправки вместе с Ассоциацией банков России (АБР) и крупнейшими участниками финансового рынка.

Как борются с кибермошенниками С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу положения первого пакета мер против кибермошенничества, обязывающие операторов связи передавать физлицам информацию, кто звонит им с номеров организаций или индивидуальных предпринимателей. При входящем вызове абонент должен видеть на экране название компании и категорию звонка (например, «реклама» или «банк»). Власти рассчитывают, что такая маркировка поможет абонентам в борьбе с телефонным спамом и мошенниками. Чтобы звонок был промаркирован, инициирующая его организация должна иметь договор с оператором связи и оплатить услугу. В конце января этого года «большая четверка» операторов сотовой связи стала помечать звонки из Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка как звонки «без маркировки». Как поясняли источники РБК, это связано с тем, что кредитные организации так и не заключили с компаниями договоры об этой опции. В конце прошлого года в Госдуму внесли второй пакет мер против кибермошенничества, 10 февраля его приняли в первом чтении. До 24 февраля заинтересованные ведомства и участники рынка могут предложить свои поправки. Среди них, как уже заявили депутаты, будет обязанность для операторов возмещать убытки абонентов, чьи деньги с банковских счетов похитили с помощью телефонного мошенничества. Сумма возмещения ущерба еще обсуждается, предполагается, что это будет цифра до 1,4 млн руб.

За и против госрегулирования маркировки

В НСФР считают, что обязательство маркировать звонки можно возлагать на организации только при условии, если государство будет устанавливать и контролировать плату за услугу. Иначе возникает риск, что те, кто будет исполнять это требование законодательства, станут источником заработка для операторов связи и «заложниками тарифной политики». «Размер затрат крупнейших финансовых организаций на квазиуслугу по «доведению сведений о вызовах» с учетом уже объявленных операторами связи размеров платы (от 24 до 50 копеек за один вызов и даже просто неудачную попытку вызова) составит до 1 млрд руб. в год для каждой организации и около 20 млрд руб. в год суммарно для участников финансового рынка, что кратно превысит декларируемые операторами связи расходы на внедрение маркировки», — указали авторы письма. Также они попросили реализовать систему маркировки звонков через единую платформу — ГИС «Антифрод», оператором которой является подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) и с которой «все операторы связи уже интегрированы».

«Маркировка звонков — обязанность операторов, это прописано в законе, но нигде не написано, что ему кто-то за это должен платить. Все остальное — это чистая фантазия сначала правительства про необходимость договора, а потом Минцифры про платность», — заявил Андрей Емелин РБК. По его словам, если цена должна быть, то она должна регулироваться, а тарифы иметь экономическое обоснование. Сейчас одна и та же услуга может стоить по-разному в зависимости от того, кто и кого маркирует, обратил внимание Емелин. Он также указал, что, если информация о инициаторе звонка будет передаваться в ГИС «Антифрод», операторы связи, у которых есть к ней доступ, могут один раз получить сведения о номере компании и впредь доводить до любого пользователя. По информации главы НСФР, сейчас большинство крупных банков не платят операторам за маркировку, а операторы, в свою очередь, не маркируют их звонки. «Операторы связи сначала пытались заключить с банками дополнительные соглашения к договорам отдельно на маркировку, но получили отказы. Так что, когда будет подходить срок перезаключения, нас ждет еще один раунд боя. Но банки твердо не намерены оплачивать фантазии операторов», — рассказал Емелин.

Директор юридического департамента АБР Александр Абрамов также считает, что «затраты на исполнение нормативной обязанности маркировать звонки не должны перекладываться на инициаторов звонков». Он поддерживает предложение, чтобы банки передавали сведения о маркировке в ГИС «Антифрод», откуда эти данные автоматически направлялись бы операторам. В то же время он «настороженно» относится к предложению фактического госрегулирования тарифов на маркировку звонков, отметив, что считает, что «маркировка не должна предоставляться операторами связи как коммерческая услуга». «В целом механизм противодействия нежелательным телефонным вызовам, как одна из мер противодействия телефонному мошенничеству, требует глубокой проработки модели взаимодействия операторов связи, абонентов и инициаторов звонков. Пропуск вызова от юрлица или ИП должен осуществляться при наличии оснований для такого звонка. Такие сведения, например, могли бы храниться централизованно с возможностью доступа к ним абонента», — рассуждает Абрамов. Он напомнил, что в законе «О связи» нет определения критериев массовых вызовов. «По сути, любой звонок по усмотрению оператора может быть заблокирован в отсутствие договора о массовых вызовах. Банки в случае такой блокировки не смогут дозвониться до абонента и, к примеру, сообщить о возможности предоставить кредитные каникулы, реструктуризацию и даже исполнить свои обязанности по противодействию телефонному мошенничеству, что противоречит самой цели антифрод-регулирования», — говорит представитель АБР. По его мнению, при наличии у инициатора оснований для звонка (согласия клиента, договора и т.д.) телефонные звонки заведомо не должны признаваться массовыми.

Руководитель комитета Ассоциации российских банков (АРБ) по информационной безопасности Андрей Федорец отметил, что он «скорее отрицательно» относится к предложению госрегулирования тарифов на маркировку. «Требований от государственных или надзорных органов, которые направлены на деятельность коммерческих организаций, достаточно много. Организаций, которые оказывают другим юрлицам услуги, которые обеспечивают выполнение таких требований, также достаточно много. Вводить госрегулирование ценообразования в одной области из множества — скорее неправильно», — рассуждает он.

Представитель Минцифры сообщил, что ранее они рассматривали предложение ввести гостарифы на маркировку звонков, но посчитали инициативу преждевременной. «Практика маркировки только формируется, и пока говорить о дополнительных мерах регулирования рано. Сейчас идет донастройка, дозаключение договоров с юрлицами и ИП. Минцифры следит за ситуацией на рынке», — сказал представитель министерства. По его словам, ГИС «Антифрод» не предназначена для маркировки звонков и добавление нового функционала потребует дополнительного финансирования и ресурсов. В Минцифры также отметили, что с 1 сентября 2025 года обязательная маркировка позволила сократить количество спам-звонков на 25–30%.

Опрошенные РБК операторы связи считают, что для регулирования маркировки звонков вполне достаточно мер, закрепленных в текущем законодательстве. Представитель «Т2 Мобайл» (бренд Т2) говорит, что еще на этапе рассмотрения первого пакета обсуждалось предложение банков по госрегулированию тарифов на маркировку, но, «по мнению большинства участников, внесение изменений в регулирование преждевременно, так как норма вступила в силу недавно». По словам представителя МТС, идея ввести госрегулирование тарифов не отвечает состоянию рынка. «Маркировка введена осенью прошлого года, и за это время множество компаний маркируют свои звонки. Сейчас выстроилась эффективная модель взаимодействия всех участников рынка. И это отразилось и на сокращении спама, и на удовлетворенности клиентов», — отметил он. При этом представитель «МегаФона» отметил, что передача маркировки в другие системы приведет к необходимости модернизации действующей инфраструктуры операторов, а это потребует значительных инвестиций. «Считаем предложение финансового рынка нецелесообразным. Маркировка звонков работает не первый год (до введения обязательной маркировки операторы продавали ее как сервис для заинтересованных корпоративных клиентов. — РБК), за это время операторы уже отладили систему обмена маркерами и она доказала свою эффективность. Попытки ее заменить, по нашему мнению, продиктованы стремлением отдельных участников избежать соблюдения законодательства», — дополнил представитель «МегаФона». «Операторы «большой четверки» уже создали инфраструктуру для маркировки. Было бы нерационально создавать дублирующие решения за государственный счет», — указал представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).

Какие еще поправки предложил НСФР

Помимо маркировки НСФР также предлагает поправить положения второго пакета, касающиеся отправки кодов для подтверждения юридически значимых действий (например, транзакций). Текущая версия предполагает, что такие коды можно отправлять клиентам в СМС и национальном мессенджере Max. НСФР просит внести правки:

чтобы коды можно было направлять только одним из перечисленных способов;

чтобы помимо Max их можно было бы направлять в другие сервисы, которые определит закон, правительство или договор с физическим или юридическим лицом;

чтобы отправка сообщений с кодами была бесплатной для отправителя либо устанавливалась правительством по согласованию с ЦБ.

Как пояснил Андрей Емелин, они просили не устанавливать в качестве единственного канала СМС-информирование и в процессе дискуссии им предложили Max. «Это должны быть два варианта, и они будут в норме идти не с союзом «и», а с союзом «или». Чтобы была альтернатива, конкуренция между тем же VK (разработчик Max. — РБК) и операторами связи. Но сейчас у Минцифры получается не альтернатива, а удвоение канала подтверждения, в результате получим не снижение затрат клиентов, а их удвоение», — говорит Емелин. Он также отметил, что НСФР рассматривал альтернативные Max мессенджеры, в частности WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и Telegram. Но поскольку в конце ноября Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке первого, а сейчас идет дискуссия о полной блокировке Telegram, сейчас они просят «хотя бы выбор между двумя вариантами, а не обязанность оплачивать информирование сразу по двум каналам».

В январе НСФР направлял Минцифры часть из этих предложений. Представитель министерства сказал, что они поддерживают инициативу о рассылке банковских уведомлений через Мах при условии, что клиенты добровольно выберут этот вариант. В то же время он оговорился, что поправки во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками сейчас обсуждаются, итогового документа пока нет.