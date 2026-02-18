Возврат денег жертвам мошенников предложили возложить на операторов связи

Возмещать клиентам деньги, украденные с банковских счетов, должны не только банки, но и операторы связи, считают в Госдуме. Ранее ответственность телеком-компаний предлагали распространить только на «кошельки» мобильных

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Операторов связи могут обязать возмещать убытки клиентам от действий мошенников наравне с банками в случае кражи денег с банковских счетов, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Уральском форуме кибербезопасности, передает корреспондент РБК. Поправки о компенсациях и штрафах будут внесены в пакет законопроектов «Антифрод 2.0», который сейчас рассматривается парламентом.

«Второй пакет законопроектов «Антифрод 2.0» поступил к нам в Госдуму, он предусматривает штрафы для банков, причем очень серьезные, но штрафы для телекоммуникационных компаний (что я критикую) измеряются только теми деньгами, что числятся на счете гражданина в этой телекоммуникационной компании, там, 2–3 тыс. руб. на человека. Поэтому мы подготовили поправку, в том числе я ее внес, которая предусматривает штраф на телекоммуникационную компанию в полном объеме, если человек потерял по вине телекоммуникационной компании деньги. Потерял миллион, значит миллион должны заплатить плюс дополнительные штрафные санкции», — сказал Аксаков. По словам депутата, с его предложением «вроде бы все согласились» и ко второму чтению поправка будет принята.

«Но еще предстоит борьба», — предупредил парламентарий.

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), комментируя заявление Аксакова, отметил, что в данном контексте не очень понятно, что такое «по вине оператора связи». «Операторы связи не могут достоверно установить, звонит ли человеку мошенник, или это звонок, например, из поликлиники.

Важно для начала определить четко и однозначно критерии того, что считается подозрительным вызовом на абонента и какой абонент может потенциально находиться под воздействием потенциального мошенника. Операторы связи не управляют транзакциями клиентов, совершаемыми с банковского счета, поэтому предлагаемое регулирование не должно подменять требования к банкам по реализации на их стороне надлежащих антифрод мероприятий», — настаивает он.

Второй пакет мер против кибермошенничества был внесен в Госдуму в конце 2025 года, а 10 февраля принят в первом чтении. Среди прочего текущая редакция предполагает, что операторы должны будут передавать информацию об абонентах и подозрительных звонках в государственную информационную систему (ГИС) противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Конкретный перечень сведений и порядок передачи определит правительство по согласованию с ФСБ. При получении указаний из этой ГИС операторы будут должны приостанавливать оказание услуг для номеров, попавших в специальный реестр, на 24 часа. Порядок действий абонентов для оспаривания включения их номеров в реестр позже определит правительство.

В случае если оператор не приостановил оказание услуг по номеру, внесенному в реестр, и это привело к хищению денег с лицевого счета абонента, он будет обязан возместить абоненту сумму похищенных средств в установленном правительством порядке. Изначально предполагалось, что возмещать средства, которые мошенники похитили с банковского счета, должны банки, а украденные со счета мобильного телефона — операторы. Этот подход привел к спору участников рынка. Как отмечали источники РБК, кредитные организации настаивали, что операторы связи должны возмещать средства, украденные с банковских счетов, если пропустили мошеннический звонок или несвоевременно передали банкам данные об абонентах. Операторы связи, в свою очередь, подчеркивали, что пропуск такого звонка может быть следствием неправильной работы антифрод-системы, а кроме того, банки сами создали финтехсервисы для удобства клентов и ими теперь пользуются мошенники.

РБК направил запросы в МТС, «МегаФон», «Т2 Мобайл» (бренд Т2).