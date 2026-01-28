 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Финансы⁠,
0
Эксклюзив

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

«Сбер», ВТБ и Альфа-Банк лишились обязательной маркировки звонков своим клиентам
Россияне перестали получать звонки от «Сбера», ВТБ и «Альфы» с пометкой «банк». Операторы связи с 27 января отключили их «идентификацию», поскольку финансовые институты до сих пор не заключили с ними договор на этот сервис
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 27 января «большая четверка» операторов сотовой связи перестала показывать абонентам промаркированные звонки из Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка, как того требуют нормы по борьбе с мошенничеством. Решение связано с тем, что кредитные организации так и не заключили с компаниями договоры об этой обязательной опции, рассказал РБК источник на финансовом рынке. Другой собеседник РБК, знающий о проблеме, подтвердил, что крупные банки до сих пор не имеют соглашений с операторами по этой услуге.

Корреспондент РБК убедился, что 27 января входящие звонки от «Сбера» и Альфа-Банка сопровождались не стандартной пометкой «банк» или конкретного названия финансовой организации, а надписью «звонок без маркировки». Получить входящий звонок от ВТБ не удалось — в поддержке банка сообщили, что «сейчас заказать обратный звонок не получится», и предложили совершить его самостоятельно.

Представители мобильных операторов «большой четверки» напрямую не ответили на вопрос РБК — договорились ли они о разметке звонков от крупнейших банков. Но представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Т2) и собеседник в еще одной компании из «большой четверки» подтвердили, что именно с 27 января операторы начали сопровождать звонки от тех, с кем договоры не заключены, пометкой «без маркировки».

Кто и зачем «маркирует» звонки

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу положения первого пакета мер против кибермошенничества, обязывающие операторов связи передавать физлицам информацию о том, кто звонит им с номеров организаций или индивидуальных предпринимателей. При входящем вызове абонент должен увидеть на экране название компании и категорию звонка (например, «реклама» или «банк»). Данные предоставляются оператором связи на основании договора с организациями. По задумке, мера должна защитить граждан от мошенников, которые часто маскируются под легальный бизнес. «Человек сможет увидеть не просто неизвестный номер, а название компании и цель звонка. Это лишает мошенников их главного инструмента — анонимности», — поясняли в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует эту инициативу.

Прямых штрафов за отсутствие маркировки звонков пока не предусмотрено ни для бизнеса, ни для операторов связи, в худшем случае оператор может не пропустить подобный звонок, то есть звонящий не дозвонится до абонента.

В Фора-банке сочли лукавством позицию операторов по звонкам мошенников
Финансы
Фото:Onur Dogman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Какие аргументы сейчас приводят операторы

В сентябре 2025-го, когда закон только заработал, действовал переходный период, но уже с октября операторы начали брать с юрлиц деньги за эту опцию.

Согласно постановлению правительства, которое и регулирует процедуру идентификации звонков, между оператором связи и компанией должен быть заключен договор. При этом в документе не указано, что эти услуги операторы должны оказывать на безвозмездной основе. Как уточнил представитель одной из компаний «большой четверки», исходя из этого дальше взаимоотношения между сторонами регулируются Гражданским кодексом, в котором пунктом 3 статьи 423 предусмотрено — «договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное». Именно отсутствие договоренности о стоимости «маркировки» и стало причиной затянувших переговоров между операторами и банками, говорят два собеседника РБК.

Все опрошенные РБК представители «большой четверки» операторов настаивают, что действуют в соответствии с законодательством и что основная часть их клиентов заключили контракты на предоставление услуг по маркировке.

Как подчеркнул представитель «Т2 РТК Холдинга», в законе об обязательной маркировке для юрлиц не может быть исключений, даже если на такую эксклюзивность претендует та или иная организация.

«Т2 уже оказывает услугу партнерам, которые заинтересованы в эффективной коммуникации с клиентом. Мы, со своей стороны, исполнили законодательство в установленные регулятором сроки, дали потенциальным заказчикам услуги комфортный период для тестирования, настройки процессов и заключения договоров. Для корректной работы сервиса необходимо, чтобы банки предоставили нужную нам информацию — номера, по которым они общаются с клиентами, категоризацию коммуникации с желаемым маркером звонка (например, банк, контактный центр, сервисное обслуживание, инвестиции, сотрудничество). В отсутствие этой информации мы вынуждены определять звонок от организации, не передавшей нужные нам сведения, «без маркировки», — указал представитель «Т2 РТК Холдинга». Он также дополнил, что кредитно-финансовые организации как никто должны быть заинтересованы «в прозрачной коммуникации с клиентом, поскольку именно на них приходится основная часть массовых звонков». «Цель запуска услуги — дать клиенту максимально точное представление об инициаторе вызова, что особенно важно на фоне противодействия телефонному мошенничеству, — подчеркнул он. — За время работы маркировки общее количество спам-звонков сократилось на 25%, и оно продолжит уменьшаться лишь при аккуратном исполнении требований закона всеми участниками рынка».

Бизнес зафиксировал сокращение звонков с неизвестных номеров
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Представитель МТС говорит, что они также регулярно информировали своих корпоративных клиентов о важности подключения маркировки звонков. «Большинство корпоративных клиентов уже работают в соответствии с установленными требованиями. Вызовы от компаний, которые пока по каким-то причинам не заключили договор на маркировку, мы будем отображать как звонок «без маркировки», — сказал он.

Представитель «МегаФона» напомнил, что мобильный оператор обязан маркировать звонки от организаций «строго на основании договора». «Мы с сентября регулярно информировали всех корпоративных клиентов о необходимости подключения услуги подписи звонков и заключения дополнительных договоров и дали не только возможность, но и время для приведения своей деятельности в правовое поле. Сейчас подавляющее большинство организаций в стране уже работают в соответствии с установленными правилами. Для ряда компаний, которые либо проигнорировали уведомление, либо до сих пор не заключили договор на услугу подписи звонков, мы вынуждены ввести категорию «звонок без маркировки», — подтвердил он.

«Важно подчеркнуть, что закон и его требования одинаковы для всех. Никаких исключений из правил не предусмотрено. Сегодня мы ежемесячно маркируем десятки миллионов звонков, и это работает только тогда, когда каждая организация, звонящая клиентам, выполняет свою часть обязанностей, — подчеркнул представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). — С момента вступления норм в силу было предоставлено более чем достаточное время для того, чтобы все участники процесса адаптировались, изучили требования и наладили технические процедуры для предоставления информации. Мы с самого начала активно взаимодействовали с бизнес-сообществом, разъясняя порядок действий».

По его словам, оператор вынужден «принимать меры для исполнения законодательства», а звонки с отметкой «без маркировки» от организаций, которые продолжают игнорировать обязательства и не предоставляют данные о себе, «это прямое следствие неисполнения закона самой организацией».

«Наша задача — обеспечить пользователям возможность осознанного выбора. Пометка «Без маркировки» — это сигнал, который позволяет человеку принять решение: отвечать на анонимный с точки зрения идентификации звонок или нет. Это справедливая практика, которая ставит во главу угла права и безопасность конечного абонента», — подчеркнул представитель «ВымпелКома».

РБК направил запрос в Минцифры.

Какую позицию занимают крупные банки

Практически сразу после введения новых требований по маркировке, банки заявили о предкризисной ситуации на финансовом рынке. В отличие от многих компаний, кредитные организации часто взаимодействуют с клиентами по телефону — например, при взыскании просроченной задолженности, продаже финансовых и инвестиционных продуктов. В середине сентября они сообщили регулятору о своей обеспокоенности относительно трат, которые им придется нести из-за новых правил: как показали расчеты финансовых организаций внедрение «этикеток» при звонках будет стоить бизнесу 11 млрд руб. в год при стоимости массового вызова в 20 копеек.

На высокие расценки услуги тогда же жаловались и представители компаний, чья работа строится на проведении телефонных опросов. «Наша компания в рамках опроса совершает 27 млн вызовов. По расценкам «Билайна» мы должны за каждый выложить 24 коп. Получается, к нашим затратам прибавляется более 5 млн руб. Но у нас вся выручка от проекта не составляет и 4 млн руб.», — жаловался руководитель Фонда социальных исследований, доктор социологических наук Владимир Звоновский. Социологи тогда попросил Федеральную антимонопольную службу проверить операторов связи на предмет картельного сговора и нарушения законодательства.

Опрошенные РБК банки не стали комментировать по существу введенную для них с 27 января операторами связи этикетку «без маркировки».

«Обязательную маркировку бизнес-номеров для абонентов должны осуществлять операторы связи в соответствии с законодательством. Мы продолжаем совершать звонки нашим розничным клиентам с официального номера 1000, который уже давно знаком им», — заявил РБК представитель ВТБ.

«Альфа-Банк соблюдает законодательство, имеет действующие договоры с операторами связи и предоставляет всю необходимую информацию. Маркировка звонков — обязанность сотовых операторов в рамках этих договоров.
Мы звоним клиентам со знакомых им официальных номеров банка. Наш ключевой приоритет — защита и безопасность клиентов в любом канале связи», — сообщили в кредитной организации.

В Сбербанке не ответили на запрос РБК на момент публикации.

РБК направил запрос и в другие крупные российские банки.

Теги
Юлия Кошкина, Анна Балашова, Ирина Парфентьева
Банки сотовые операторы сотовая связь телефонные звонки маркировка кибермошенничество
