В Warner согласовали предложение Netflix о сделке полностью за наличные

Warner Bros. Discovery одобрила новое предложение Netflix о покупке части бизнеса. Сделка за наличные будет быстрее, заявил гендиректор стримингового сервиса
Фото: Eric Gaillard / Reuters
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Совет директоров Warner Bros. Discovery’s одобрил новое предложение Netflix о покупке ее студийного и стримингового бизнеса полностью за наличные, пишут The Wall Street Journal (WSJ) и Bloomberg.

Изменение схемы призвано ускорить сделку с Netflix и опровергнуть утверждения Paramount о том, что ее предложение о выкупе акций Warner является более выгодным, отмечает агентство.

Со-руководитель Netflix Грег Питерс заявил, что пересмотренное соглашение «демонстрирует нашу приверженность сделке» и ускоряет процесс для акционеров Warner Bros Discovery. Новое соглашение Netflix сокращает на $260 млн сумму долга Warner перед Discovery Global — компанией, которая будет размещать кабельные каналы, включая CNN, TNT и Food Network.

О том, что Netflix готов предложить покупку Warner Bros. полностью за наличный расчет, стало известно на прошлой неделе.

Изначальное предложение Netflix о покупке компании за $82,7 млрд предусматривало, что акционеры Warner Bros. получат $23,25 млрд наличными и $4,5 млрд обыкновенными акциями стримингового сервиса, с некоторыми корректировками, если бумаги упадут в цене ниже $97,91.

Netflix допустил покупку Warner Bros. полностью за наличные
Бизнес
Фото:Mario Tama / Getty Images

Сейчас акции Warner Bros. Discovery торгуются по $28,59 за бумагу, Netflix — $87,99. По информации Bloomberg, что с октября, когда началась борьба за WBD, акции Netflix потеряли около четверти своей стоимости. Снижение цены акций продолжается до сих пор. Так, 13 января они торговались по цене $89,07 за штуку.

Ранее информация о покупке Warner Bros. вызвала неоднозначную реакцию в Голливуде — там предупредили о рисках для индустрии и потребовали от регуляторов заблокировать соглашение, а президент США Дональд Трамп отмечал, что Netflix и так контролирует существенную долю рынка, которая после поглощения значительно вырастет.

Так, агенты по поиску талантов, продюсеры и другие представители отрасли в беседе с FT выразили беспокойство, что сделка приведет к сокращению числа покупателей телесериалов и фильмов и, как следствие, сокращению объема работы в отрасли в целом. Питерс подчеркивал, что Netflix позволит Warner Bros. расширить кинопроизводство в США и продолжить инвестировать в оригинальный контент.

Выкупить всю компанию, включая ее активы и телесети, в том числе CNN и TNT Sports, а не только студию и HBO, за $108 млрд предлагала Paramount. Однако совет директоров WBD отклонил все предложения. Тогда компания подала на киностудию в суд, требуя предоставить более детальную информацию о сделке с Netflix.

Кирилл Соколов, Дарья Лебедева
Warner Bros. Netflix медиабизнес
