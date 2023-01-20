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WhatsApp позволил отправлять сообщения самому себе

Мессенджер WhatsApp позволил отправлять сообщения самому себе
Благодаря новой функции можно пересылать себе заметки, напоминания, ссылки и фотографии на несколько устройств, а также общаться с самим собой
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) теперь можно отправлять сообщения самому себе, пишет издание The Verge.

Новая функция «Отправить сообщение себе» внедрялась среди пользователей мессенджера в течение последних нескольких месяцев и появилась в примечаниях к последнему обновлению приложения на этой неделе. Она позволяет пересылать себе заметки, напоминания, ссылки и фотографии на несколько устройств. Кроме того, можно вести разговор с самим собой.

О том, что появится возможность посылать сообщения самому себе, издание TechCrunch писало в конце ноября 2022 года.

«Сообщения для себя выглядят как обычные чаты и работают по такому же принципу. Однако в них невозможно совершать аудио- и видеозвонки, отключать уведомления, блокировать или отправлять жалобы, а также просматривать время своего последнего посещения и статус «в сети», — рассказывается в справочном центре.

Чтобы написать себе, нужно создать новый чат, после чего выбрать свое имя или номер телефона, а для пересылки сообщения себе следует открыть чат с сообщением, которое хотите отправить, нажать «Переслать», а потом найти свое имя или номер телефона.

Помимо того, вскоре в WhatsApp можно будет не сжимать изображения, из-за чего теряется качество. Пользователь сможет выбрать, отправить фотографию в исходном качестве либо сжать ее. В конце декабря 2022 года мессенджер разрешил пользователям восстанавливать удаленные по ошибке сообщения из переписки.

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