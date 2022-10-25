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Владелец WhatsApp заявил о попытках устранить глобальный сбой

Компания-владелец WhatsApp заявила, что знает о сбое мессенджера и пытается его устранить
Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images
Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images

Компания Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) знает о проблемах, которые возникли у пользователей мессенджера WhatsApp, и работает над тем, чтобы их устранить. Об этом представитель компании сообщил Reuters.

«Нам известно, что у некоторых людей в настоящее время возникают проблемы с отправкой сообщений, и мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить WhatsApp для всех», — заявил представитель компании.

Сбой в работе мессенджера WhatsApp произошел утром 25 октября. К 10:30 мск 25 октября число сообщений, которые пользователи оставляют на сервисе Downdetector, о проблемах в работе сервиса в разных странах резко возросло. Например, из Германии их поступило более 183 тыс., из Индии — почти 29 тыс., из Великобритании — свыше 60 тыс., из Индонезии — около 9 тыс., из Франции — почти 8 тыс., из США — около 3,5 тыс.

У российских пользователей сервиса возникают проблемы с отправкой сообщений. Также может некорректно отображаться статус отправленных сообщений (две галочки при их доставке и они не становятся голубыми при прочтении сообщения адресатом). Проблемы есть в работе как мобильного приложения, так и веб-версии. Также возникают проблемы непосредственно с подключением к сервису.

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WhatsApp сбой мессенджер
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