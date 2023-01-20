«Союзмультфильм» нашел в Ozon и Wildberries «плохого Чебурашку»

Продажи игрушек в образе Чебурашки выросли на фоне успеха нового фильма о нем. В частности, повышенный спрос зафиксировали в Wildberries и Ozon

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Союзмультфильм» обратился к онлайн-ретейлерам Wildberries и Ozon с требованием убрать из продажи контрафактную продукцию, сообщили РБК в пресс-службе студии. На маркетплейсах резко выросло число предложений о продаже игрушек в образе Чебурашки. Исключительные авторские права на него принадлежат «Союзмультфильму».

«Статус наших классических персонажей, являющихся частью культурного наследия, должен оставаться на высоком уровне, любое использование образов должно происходить в рамках действующего законодательства», — заявили в студии.

Такой подход, указывают в «Союзмультфильме», позволяет избежать «произвольных визуальных трактовок и интеграций» персонажей, поскольку при работе с партнерами по выпуску продукции с героями мульфильмов студия не допускает «смысловых и визуальных искажений».

На фоне выхода в прокат семейной комедии «Чебурашка» продажи игрушек в образе одноименного персонажа резко выросли на Wildberries и Ozon, писал РБК. Telegram-канал Shot обратил внимание на отзывы покупателей, которые пожаловались на качество и внешний вид мягких игрушек в образе Чебурашки.

РБК направил запрос в Ozon и Wildberries.

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