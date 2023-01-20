В Госдуме покажут фильм о Чебурашке, которому надо найти свое имя и дом
Депутатам Госдумы покажут фильм «Чебурашка», сообщил в своем телеграм-канале заместитель председателя комитета нижней палаты по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
Он прикрепил к сообщению скриншот уведомления: «Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей приглашает 25 января 2023 года в 17:00 в Малый зал на показ российского художественного фильма «Чебурашка».
Авторы приглашения предупредили, что сюжет «Чебурашки» отличается от «классического советского мультфильма и книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». «Чебурашку ждут удивительные приключения в тихом приморском городе, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом», — говорится в анонсе.
«Чебурашка» — семейная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко. Фильм вышел 1 января. По сюжету Чебурашка попадает в небольшой приморский город из далекой апельсиновой страны. Главные роли исполнили Елена Яковлева, Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов и Сергей Лавыгин. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.
«Чебурашка» первым среди российских фильмов собрал более 13 млн зрителей. В январе кинолента стала самой кассовой в истории российского проката — к 20 января общие сборы составили примерно 4,5 млрд руб. Прежде лидером по сборам была первая часть «Аватара» режиссера Джеймса Кэмерона, которая заработала в России 3,51 млрд руб. Среди российских фильмов самым кассовым был «Холоп», собравший чуть больше 3 млрд руб.