Успех в кино вернул интерес к книгам о Чебурашке

После выхода полнометражного фильма «Чебурашка» россияне стали чаще покупать книгу Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Ретейлеры отмечают резкий рост продаж как повести, так и другой продукции, связанной с Чебурашкой

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

На волне популярности самой кассовой комедии российского кинопроката — «Чебурашки» — ретейлеры зафиксировали значительное увеличение спроса на первую книгу, связанную с циклом произведений о Чебурашке и крокодиле Гене — «Крокодил Гена и его друзья».

Как рассказал РБК представитель маркетплейса Ozon, многие родители после просмотра фильма начали читать с детьми оригинальную повесть Эдуарда Успенского — в январе 2023 года спрос на нее увеличился на 47% год к году.

Двукратный рост продаж книги с 1 по 12 января к периоду с 20 по 31 декабря отмечает продавец электронных книг «ЛитРес». В сети «Читай город» сообщили, что за время проката фильма рост продаж книг о «Чебурашке», в штуках, составил 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представитель «Детского мира», крупнейшего ретейлера, специализирующегося на товарах для детей и материнства, сообщил, что в категории товаров, связанных с Чебурашкой, особой популярностью пользуются художественная литература и мягкие игрушки. Он не привел динамику продаж книг, но указал, что в целом с 1 по 12 января 2023 года в «Детском мире» было продано почти 1,5 тыс. товаров с символикой, связанной с героем. Рост продаж товаров категории в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил 100%.

Впрочем, в книжном торговом доме «Библио-Глобус» не заметили влияния выхода фильма на продажи книг о Чебурашке. РБК также обратился за комментарием в Московский дом книги.

Выход фильма также подстегнул продажи товаров, связанных с Чебурашкой. Крупнейший российский маркетплейс Wildberries отмечает, что с 1 по 9 января 2023 года число заказов мягких игрушек с Чебурашкой выросло на 147% год к году, а пазлов — на 96%. На Ozon кратно вырос спрос на интерактивные игрушки — в топе мягкая музыкальная и разговаривающая игрушка. Наиболее популярным товаром по мотивам мультфильма и книг остаются классические мягкие игрушки — их покупают в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Среди других растущих категорий с изображением любимого героя: товары для самых маленьких, разнообразные фигурки, детская посуда.