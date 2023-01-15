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Успех в кино вернул интерес к книгам о Чебурашке

Успех фильма «Чебурашка» спровоцировал рост покупок книги «Крокодил Гена и его друзья»
После выхода полнометражного фильма «Чебурашка» россияне стали чаще покупать книгу Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Ретейлеры отмечают резкий рост продаж как повести, так и другой продукции, связанной с Чебурашкой
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

На волне популярности самой кассовой комедии российского кинопроката — «Чебурашки» — ретейлеры зафиксировали значительное увеличение спроса на первую книгу, связанную с циклом произведений о Чебурашке и крокодиле Гене — «Крокодил Гена и его друзья».

Как рассказал РБК представитель маркетплейса Ozon, многие родители после просмотра фильма начали читать с детьми оригинальную повесть Эдуарда Успенского — в январе 2023 года спрос на нее увеличился на 47% год к году.

Двукратный рост продаж книги с 1 по 12 января к периоду с 20 по 31 декабря отмечает продавец электронных книг «ЛитРес». В сети «Читай город» сообщили, что за время проката фильма рост продаж книг о «Чебурашке», в штуках, составил 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представитель «Детского мира», крупнейшего ретейлера, специализирующегося на товарах для детей и материнства, сообщил, что в категории товаров, связанных с Чебурашкой, особой популярностью пользуются художественная литература и мягкие игрушки. Он не привел динамику продаж книг, но указал, что в целом с 1 по 12 января 2023 года в «Детском мире» было продано почти 1,5 тыс. товаров с символикой, связанной с героем. Рост продаж товаров категории в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил 100%.

Впрочем, в книжном торговом доме «Библио-Глобус» не заметили влияния выхода фильма на продажи книг о Чебурашке. РБК также обратился за комментарием в Московский дом книги.

Выход фильма также подстегнул продажи товаров, связанных с Чебурашкой. Крупнейший российский маркетплейс Wildberries отмечает, что с 1 по 9 января 2023 года число заказов мягких игрушек с Чебурашкой выросло на 147% год к году, а пазлов — на 96%. На Ozon кратно вырос спрос на интерактивные игрушки — в топе мягкая музыкальная и разговаривающая игрушка. Наиболее популярным товаром по мотивам мультфильма и книг остаются классические мягкие игрушки — их покупают в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Среди других растущих категорий с изображением любимого героя: товары для самых маленьких, разнообразные фигурки, детская посуда.

Фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко вышел на широкий экран 1 января 2023 года и уже на десятый день проката стал самым кассовым отечественным фильмом, собрав 3,082 млрд руб. и обойдя прежнего лидера — фильм «Холоп». А спустя три дня со сборами в размере 3,528 млрд руб. обошел абсолютного лидера российского кинопроката — «Аватар».

Картина создана кинокомпанией Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатром Start при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканала «Россия 1» и при поддержке Фонда кино. Ее бюджет составил 850 млн руб.

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Теги
Анна Левинская, Евгения Стогова Евгения Стогова
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