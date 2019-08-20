«Союзмультфильм» получил исключительные права на образ Чебурашки

«Союзмультфильм» договорился с семьей писателя Эдуарда Успенского о передаче киностудии исключительных прав на использование персонажа Чебурашка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Юлиану Слащеву.

По ее словам, передача прав на Чебурашку состоялась на тех же условиях, что и по проекту «Простоквашино» в 2018 году: договоренность предполагает пожизненные отчисления наследникам Успенского. На данный момент документы проходят согласование с Минкультуры и Росимуществом.

Во вторник, 20 августа, «Союзмультфильм» представил шестиминутный мультфильм «Переезд!». Как уточнила Слащева, герои Чебурашка, Гена и Шапокляк нарисованы в новой версии мультфильма при помощи технологии 3D. Сейчас студия рассматривает возможность создания новых экранизаций с использованием образа Чебурашки.

В августе 2018 года Эдуард Успенский передал «Союзмультфильму» исключительные права на использование оригинальных сценариев «Простоквашино», а также лицензию на товарные знаки с именами героев мультфильмов. Условия контракта не раскрывались.