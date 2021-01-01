Комиссия правительства утвердила дорожную карту внедрения 5G в России

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Президиум правительственной комиссии утвердил дорожную карту развития 5G в России. Об этом РБК сообщил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По словам Чернышенко, переход на технологии 5G является одним из приоритетов цифровизации российской экономики, поскольку он дает основание для качественного роста во многих сферах.

«В дорожную карту, которую мы утвердили на президиуме, заложен принцип импортозамещения. Считаем, что это даст загрузку российской промышленности, а также поспособствует ее технологическому росту» — заявил вице-пример.

Документ также согласовали министерство цифрового развития, минэкономразвития, минпромторг и другие профильные ведомства.