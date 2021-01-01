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Комиссия правительства утвердила дорожную карту внедрения 5G в России

Фото:Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Президиум правительственной комиссии утвердил дорожную карту развития 5G в России. Об этом РБК сообщил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По словам Чернышенко, переход на технологии 5G является одним из приоритетов цифровизации российской экономики, поскольку он дает основание для качественного роста во многих сферах.

«В дорожную карту, которую мы утвердили на президиуме, заложен принцип импортозамещения. Считаем, что это даст загрузку российской промышленности, а также поспособствует ее технологическому росту» — заявил вице-пример.

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Фото:Михаил Почуев / ТАСС

Документ также согласовали министерство цифрового развития, минэкономразвития, минпромторг и другие профильные ведомства.

Ранее источники РБК близкие к «Ростеху» и «Ростелекому», которые являлись разработчиками документа, сообщили, что состоялось совещание, на котором были разрешены последние разногласия.

Согласно документу, к 2024 году власти планируют развернуть сети 5G с использованием отечественного оборудования не менее чем в десяти городах-миллионниках. Объем капитальных вложений в строительство 5G в России должен составить 152 млрд руб. (к 2030 году — 241,3 млрд руб.), а число абонентов в сетях 5G — 5 млн человек (к 2030-му — 50 млн). Кроме того, на базе сетей 5G должны запустить 20 проектов в ключевых отраслях экономики. Также одной из целей является достижение Россией восьмого места в международных рейтингах по уровню развития 5G.

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