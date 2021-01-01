Операторы оценили решение ФАС о создании СП по расчистке частот для 5G

Решение Федеральной антимонопольной службы по согласованию ходатайства о создании совместного предприятия (СП) по расчистке частот для 5G открывает путь для для консолидации усилий операторов по развитию сетей пятого покаления. Об этом РБК сообщил представитель компании «Ростелеком».

«Объединив наши опыт и ресурсы мы быстрее и эффективнее сможем решить эту важнейшую для развития цифровой экономики задачу. В ближайшее время фокус СП будет направлен на высвобождение радиочастотного ресурса, без которого появление сетей 5G невозможно. Условия доступа других игроков к инфраструктуре будут разработаны в соответствии с предписанием ФАС», — сказал он.

Представитель МТС также сообщил РБК, что в компании внимательно изучат новые предписания ведомства после их получения. Представители «МегаФона» и «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») от комментариев воздержались.

О том, что ФАС согласовала ходатайство ранее сообщила пресс-служба ведомства. В службе пояснили, что участвующие в сделке компании должны разработать и согласовать с органом условия использования инфраструктуры, совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для виртуальных мобильных операторов.

В декабре 2019 года МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях для развития мобильной связи пятого поколения. В рамках договора компании «большой четверки» должны проработать варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах. Также рассматривалась возможность создания СП с равными акционерными долями каждого оператора. Предполагается, что предприятие будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, освобождением спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.