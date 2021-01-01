Операторы оценили решение ФАС о создании СП по расчистке частот для 5G
«Объединив наши опыт и ресурсы мы быстрее и эффективнее сможем решить эту важнейшую для развития цифровой экономики задачу. В ближайшее время фокус СП будет направлен на высвобождение радиочастотного ресурса, без которого появление сетей 5G невозможно. Условия доступа других игроков к инфраструктуре будут разработаны в соответствии с предписанием ФАС», — сказал он.
Представитель МТС также сообщил РБК, что в компании внимательно изучат новые предписания ведомства после их получения. Представители «МегаФона» и «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») от комментариев воздержались.
О том, что ФАС согласовала ходатайство ранее сообщила пресс-служба ведомства. В службе пояснили, что участвующие в сделке компании должны разработать и согласовать с органом условия использования инфраструктуры, совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для виртуальных мобильных операторов.
В декабре 2019 года МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях для развития мобильной связи пятого поколения. В рамках договора компании «большой четверки» должны проработать варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах. Также рассматривалась возможность создания СП с равными акционерными долями каждого оператора. Предполагается, что предприятие будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, освобождением спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.