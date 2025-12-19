Пользователи пожаловались на глобальный сбой на YouTube
Пользователи пожаловались на глобальный сбой в работе видеохостинга YouTube, следует из данных Downdetector.
Со сбоем столкнулись жители США (12 609 жалоб), Японии (5255), Великобритании (5030), Германии (4070), Франции, Нидерландов, Швеции и др.
У 77% пользователей не работает сайт YouTube, у 15% — видеостриминг, у 7% — приложение.
Россияне также пишут о проблемами в работе видеохостинга. Они жалуются на то, что не загружается сайт YouTube, не воспроизводится видео.
В России YouTube недоступен с 2024 года. Роскомнадзор объяснял снижение качества работы видеосервиса уходом Google из России и прекращением поддержки инфраструктуры. В самом Google отрицают, что проблемы с доступом к видеохостингу связаны с техническими вопросами или действиями компании.
В прошлый раз глобальный сбой в работе YouTube произошел в середине октября. Тогда о перебоях сообщали более 319 тыс. пользователей из США, более 55 тыс. из Канады и более 62 тыс. из Великобритании, а также из других стран. Проблемы возникали при воспроизведении видео, в работе приложения и сайта.
