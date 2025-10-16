Пользователи со всего мира сообщили о сбоях в работе YouTube

В работе видеохостинга YouTube фиксируют сбои, следует с сайта Downdetector.

О неисправностях сообщили более 319 тыс. пользователей из США, более 55 тыс. из Канады и более 62 тыс. из Великобритании, сбои фиксируют и в других странах. По данным Downdetector, проблемы возникают при воспроизведении видео, в работе приложения и сайта.

В России YouTube недоступен с 2024 года. Роскомнадзор объяснял снижение качества работы видеосервиса уходом Google из России и прекращением поддержки инфраструктуры. В самом Google отрицают, что проблемы с доступом к видеохостингу связаны с техническими вопросами или действиями компании.