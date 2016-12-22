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NYT узнала о доступе «Яндекса» к данным пользователей Facebook
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NYT узнала о доступе «Яндекса» к данным пользователей Facebook
Технологии и медиа, 11:42
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NYT узнала о доступе «Яндекса» к данным пользователей Facebook
The New York Times утверждает, что по меньшей мере 150 компаний получало доступ к данным пользователей без их согласия. По информации газеты, среди таких компаний был и российский «Яндекс»
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Социальная сеть Facebook в течение многих лет предоставляла нескольким крупнейшим технологическим компаниям доступ к данным пользователей, в том числе к личным. Среди таких компаний был и российский «Яндекс», об этом сообщила The New York Times (NYT).

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Газета поговорила с бывшими сотрудниками Facebook и изучила документы, которые готовили подразделения компании, отвечающие за сотрудничество с другими структурами.

Согласно этим документам технологические компании получали более глубокий доступ к личным данным пользователей, нежели утверждала сама соцсеть. «Фактически [Facebook] освобождал деловых партнеров от своих обычных правил конфиденциальности», — отмечает газета.

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В частности, Facebook позволил поисковой системе Microsoft Bing получить доступ к именам практически всех друзей пользователей соцсети без их согласия, сервисы Netflix и Spotify и поисковая система Yahoo якобы получили возможность читать личные сообщения пользователей, а онлайн-ретейлер Amazon мог узнавать имена и контактные данные из списков друзей пользователей.

Газета утверждает, что преференции были предоставлены и российской компании «Яндекс», которая также выступала партнером соцсети и имела доступ к некоторым данным пользователей. «Яндекс» имел доступ в 2017 году к уникальным идентификаторам пользователей Facebook даже после того, как социальная сеть перестала делиться ими с другими приложениями, ссылаясь на риски конфиденциальности», — пишет она. Газета также утверждает, что в октябре компания Facebook отрицала, что «Яндекс» был ее интеграционным партнером, однако в начале декабря подтвердила эти данные конгрессу США.

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Представитель «Яндекса» заявил The New York Times, что компания не была в курсе такого доступа и не знает, почему соцсеть могла его предоставить. Amazon, Microsoft и Yahoo заявили, что использовали данные надлежащим образом, но отказались обсуждать некие торговые сделки с Facebook.

«Неясно, насколько тщательно Facebook следил за своими партнерами в сфере обмена данными», — отмечает газета. Представители «Яндекса» сообщили, что не нашли свидетельств каких-либо проверок в отношении компании со стороны Facebook.

The New York Times также утверждает, что Facebook использовал данные, полученные от нескольких партнеров, для развития инструмента «Люди, которых вы можете знать» (предлагает пользователю добавить в друзья предполагаемых знакомых), в частности от Amazon, Yahoo и китайской компании Huawei.

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В общей сложности речь идет о 150 компаниях. В частности, это технологические фирмы, интернет-ретейлеры, развлекательные сайты, автопроизводители и медиаорганизации. Такие связи с ними были установлены еще в 2010 году, действовали и в 2017-м, а с некоторыми действуют до сих пор. NYT напоминает, что согласно правилам Федеральной торговой комиссии с 2011 года соцсети не могут предоставлять третьей стороне данные пользователей без их разрешения.

Глава подразделения Facebook, занимающегося вопросами конфиденциальности, Стив Саттерфилд заявил The New York Times, что такие партнерские отношения не были нарушением, но сейчас компания их сворачивает. Он также подчеркнул, что в большинстве случаев обмен данными с партнерами не требовал согласия пользователей соцсети, так как партнеры действовали как часть самой соцсети.

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Два бывших сотрудника Facebook на условиях анонимности заявили NYT, что к 2013 году таких сделок у компании было больше, чем могли отследить сотрудники среднего уровня.

Ранее Facebook оказался в центре скандала, связанного с компанией Cambridge Analytica: в рамках разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей она собирала личные данные десятков миллионов пользователей соцсети. После этого глава Facebook Марк Цукерберг выступал на слушаниях в конгрессе США и пообещал, что сервис будет аккуратнее обращаться с личными данными пользователей.

На фоне скандала Facebook обновил свою политику конфиденциальности, а сама Cambridge Analytica​ закрылась.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: «Яндекс» , Facebook , соцсети
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