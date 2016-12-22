Глава Минкомсвязи рассказал о «цифровом тоталитаризме» Facebook и Google

Опасность цифрового тоталитаризма есть, однако она исходит не столько от государства, сколько от крупных международных корпораций, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков и привел в пример Goolge и Facebook

Константин Носков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Министр цифрового развития Константин Носков, отвечая на вопрос об опасности «тоталитарной системы в цифровой сфере», признал такие угрозы, но со стороны корпораций, а не государства. Об этом он заявил на Общероссийском гражданском форуме, передает корреспондент РБК.

«Такие угрозы, безусловно, есть. Меня они очень пугают. Но если мы говорим о таком цифровом тоталитаризме... В голову сразу приходит тоталитаризм советский, сталинизм, но в целом такой цифровой монополией может стать не только государство. У нас на сегодняшний день Google или Facebook как корпорации строят цифровой тоталитаризм, но уже не в масштабах страны, а в масштабах всего мира. И может, это не так заметно в России, потому что у нас есть «Яндекс», есть Mail.Ru G​roup, которые имеют поисковики, соцсети и набор других продуктов. Мои коллеги из разных стран мира, например, ​ очень беспокоятся по этому поводу — что у них в их странах есть <...> цифровой тоталитаризм и он находится под контролем нескольких американских корпораций», — сказал Носков.

«Поэтому цифровой тоталитаризм — это опасно, с этим надо бороться. Я максимально приветствую конкуренцию, которая должна быть между продуктами», — заверил министр.

Возможность «цифрового тоталитаризма» со стороны государства тоже пугает, но такие риски со стороны компаний выше, резюмировал Носков.

Ранее, в начале ноября, заместитель Носкова Алексей Волин заявил, что российские и китайские СМИ сталкиваются с недобросовестной конкуренцией и ограничениями на распространение информации, поэтому Москва и Пекин должны быть готовы к созданию альтернативных соцсетей и мессенджеров.



​«Российские и китайские СМИ сегодня, став влиятельными игроками на мировом медиарынке, неминуемо начали сталкиваться с недобросовестной конкуренцией, которая выражается, в частности, в том, что правдивость той политики, которую они проводят, ставится под сомнение или возникают прямые ограничения на распространение информации», — сказал тогда Волин.



«Если Twitter, YouTube или Facebook будут идти по пути выкидывания российских и китайских СМИ из своей среды, то нам не останется ничего иного, как создавать новые каналы распространения, как думать об альтернативных социальных сетях и мессенджерах», — подчеркнул чиновник.

