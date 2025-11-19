Билеты на новогодние шоу подорожали из-за «праздничного масштаба»

Организаторы новогодних шоу подняли цены на билеты. В этом году в тренде масштабные праздничные мероприятия, техническая организация которых обходится дорого. Но спрос на них есть, а в больших городах растет доля премиальных елок

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Билеты на новогодние елки в 2025 году подорожали на 14–15% относительно 2024-го. Об этом свидетельствуют подсчеты двух крупнейших билетных сервисов Kassir.ru и МТС Live (объединяет Ticketland и Ticketscloud), выполненные по запросу РБК.

Так, по данным Kassir.ru, средняя стоимость билета на предновогодние шоу по всей России увеличилась за год на 15%, почти до 1,2 тыс. руб. По отдельно взятой Москве, где традиционно проходят наиболее востребованные мероприятия, рост составил 14% год к году (до 2,7 тыс. руб.). Аналогичную динамику и среднюю стоимость фиксирует и МТС Live.

Как считали Kassir.ru и МТС Live оценили продажи билетов на новогодние шоу с 1 сентября по 15 ноября 2025 года к аналогичному периоду 2024-го в натуральном и в денежном выражении, а также среднюю стоимость самих билетов. Kassir.ru представил статистику по России и по Москве, МТС Live — только по Москве.

В целом по России рынок новогодних елок остается стабильным по количеству реализованных билетов, но существенно растет по продажам в рублях, констатирует генеральный директор Kassir.ru Елена Глуховская. За сентябрь—ноябрь продажи в денежном выражении выросли на 15%.

При этом в Москве спрос на новогодние шоу демонстрирует «взрывной рост», отмечает Глуховская: продажи билетов в натуральном выражении за год увеличились в 2,7 раза, а в рублях — более чем в три раза. Это, по словам главы Kassir.ru, связано как с расширением афиши, так и с запуском семейных представлений.

Представитель МТС Live отмечает, что в этом году россияне заметно раньше начали покупать билеты на новогодние представления. На московские шоу уже продано на 10% больше билетов, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении компания фиксирует рост на 25%. Сегодня билеты на новогодние шоу в Москве составляют 6% от всех продаж на витринах МТС Live, отмечают в компании.

На что берут билеты Топ-5 самых востребованных новогодних шоу на билетных сервисах МТС Live возглавляет кремлевская новогодняя елка «Новогодние куранты». Следом идут рождественская сказка «Новая звезда» в храме Христа Спасителя, новогоднее шоу «История игрушек» от телеканала «Мульт», а также Новогоднее представление на киностудии «Мосфильм». Замыкает пятерку ледовое шоу-сказка «Спящая красавица», заявили в компании. Топ самых продаваемых постановок 2025 года в Москве у Kassir.ru представлен елкой в «Live Арене» «Секрет новогодних игрушек», новогодним представлением на киностудии «Мосфильм» «К Звездам!» и шоу «Однажды в Царстве-государстве». В регионах в тройку вошли «Новогодняя сказка, или Спасение тридевятого царства» в Казани, «Три кота. Новый год в Котополисе» в Екатеринбурге и «Елка в Экспо. Школа Мечтателей» в Казани.

С чем связан рост цен на новогодние елки

Динамика продаж показывает, что спрос на новогодние шоу остается устойчивым, но структура предложения меняется, считает Глуховская. Организаторы мероприятий, по ее словам, делают ставку на более качественные постановки, усиливают техническую часть, а также используют живую музыку, масштабные декорации и вовлекающие интерактивные элементы. «Все это повышает себестоимость, а вместе с ней и цену билета», — отмечает глава Kassir.ru.

Кроме того, в больших городах растет доля премиальных елок, продолжает Глуховская: масштабных шоу в ледовых дворцах, концертных залах и мультижанровых пространствах. «Эти проекты формируют основную часть прироста выручки: семьи выбирают события «праздничного масштаба» и готовы платить больше за высокий уровень эффекта присутствия и яркую атмосферу», — добавляет она.

Что влияет на популярность новогодних шоу

Как рассказала РБК продюсер Яна Рудковская (вместе с мужем Евгением Плющенко делает три шоу-сказки: «Спящая Красавица», «Щелкунчик» и «Белоснежка», которые входят в лидеры продаж 2025 года), все организаторы ледовых шоу, а также концертных программ в этом году фиксируют «отличный рост» спроса. Причем этот тренд характерен для всей Восточной Европы. «Люди, приходя на такие мероприятия, активно снимают контент, который потом выкладывают в рилсах, в TikTok, в VK и других соцсетях», — объясняет феномен Рудковская. По ее словам, видео выкладывают 90% зрителей — таким образом они «получают двойное удовольствие от события».

«Устойчивый рост спроса» связан с возвращением запроса семейной аудитории на качественные офлайн-события, рассказал, в свою очередь, представитель шоу «Елка в Экспо. Школа мечтателей». «Люди готовы инвестировать в живые эмоции и совместные впечатления, которые создают настоящую семейную традицию, — отмечает собеседник. — Наибольшим спросом сегодня пользуются именно многоформатные события, где зритель из пассивного наблюдателя превращается в активного участника. Родители и дети выбирают проекты, которые предлагают комплексное погружение в атмосферу праздника».

Генеральный продюсер проекта «К Звездам!» на «Мосфильме» Татьяна Гаврилова рост спроса на новогодние шоу связала с развитием внутреннего туризма, который значительно расширяет географию проектов. «К нам чаще стали приезжать из других городов, даже из самых отдаленных, — говорит она. — Причем люди целенаправленно летят на елку. Можно сказать, что это устойчивый тренд, за развитием которого мы наблюдаем второй год».

Представитель проекта «Новая звезда» в храме Христа Спасителя Вера Зубова рост продаж на новогодние мероприятия в последние годы связывает с противоположным фактором — значительным удорожанием туристических поездок. «Многие предпочитают оставаться в городе на каникулах и ищут способы создать праздничное настроение для себя и своей семьи, получить новые впечатления», — считает она.

Кроме того, сказывается уход из России иностранных проектов — шоу и концертов, которые ранее приезжали с гастролями, продолжает Зубова. «Рост популярности именно нашей елки также связан с неизменно высоким качеством постановок, о котором уже хорошо знают зрители, — добавляет она. — Многие семьи посещают нашу елку регулярно, делая ее частью своих праздничных традиций».

Индустрия зрелищных мероприятий восстановилась «после шока 2022 года» и продолжает свой рост по всем направлениям, резюмирует эксперт в сфере культуры Евгений Сафронов. «Спрос в сфере культуры растет, а новогодние праздники кормят весь год, так что профессионалы индустрии стараются сформировать максимально широкую линейку предложений на этот период», — указывает Сафронов.