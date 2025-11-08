Россиянам напомнили о самых длинных за 12 лет новогодних выходных

Новогодние каникулы в 2025-2026 годах будут самыми длинными за 12 лет, россияне будут отдыхать 12 дней, сообщила «РИА Новости» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Начиная с 2013 года, россияне привыкли к длительным выходным, но все же их длительность составляла, как правило 10, максимум 11 дней. Наконец, в 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно. На работу россияне выйдут только 12 января», — отметила она.

По словам депутата, в последнюю неделю декабря будет два рабочих дня, 29 и 30 декабря, а со среды, 31 декабря, россияне уйдут на новогодние каникулы.

Ранее в Госдуме напомнили, что пенсионеры получат выплаты в полном объеме до начала праздничных выходных в декабре. График пенсий будет скорректирован.

Перенос связан с тем, что первые числа января традиционно объявлены нерабочими, и банки, как и почтовые отделения, в эти дни не проводят операции.