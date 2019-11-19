«Ростелеком» назвал основные киберриски для промышленности

Три четверти ИТ-решений в промышленности имеют критические уязвимости, которые позволяют хакерам получить контроль над инфраструктурой. Компании не исправляют ситуацию, так как не на всем оборудовании можно установить обновление

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Три четверти, или 72% уязвимостей, найденных в программном обеспечении, которое используется в промышленности, могут парализовать работу предприятия, следует из отчета компании «Ростелеком-Солар» (есть у РБК).

Речь идет об уязвимостях, которые относятся к высокому или критическому уровню опасности. Они могут дать злоумышленнику контроль над технологическими процессами, пояснил руководитель направления кибербезопасности автоматизированных систем управления технологическим процессом компании «Ростелеком» Владимир Карантаев. «Итогом может стать, например, вред жизни и здоровью людей, остановка производства или снижение качества продукции (финансовые риски), потеря коммерческой тайны, например рецептуры препаратов», — пояснил он.

Эксперты анализировали софт и устройства, которые используются в промышленном интернете вещей, автоматизированных системах управления производством, роботизированных системах и др. Большая часть проанализированного программного обеспечения и оборудования используется в электроэнергетическом секторе, а также в нефтегазовой и химической промышленности.

Самая распространенная уязвимость (выявлена в 28% случаев) связана с управлением доступом: в большинстве исследованных решений были обнаружены проблемы с аутентификацией и авторизацией пользователя, следует из отчета. В некоторых случаях эти ошибки позволяют полностью обойти требования идентификации и попасть в промышленную систему практически любому пользователю.

Еще 22% уязвимостей связаны с разглашением информации, в том числе критической. Доступ к ней стал возможен из-за того, что учетные данные хранились в открытом виде. Эта ошибка позволяет злоумышленнику получить информацию об устройстве и его конфигурации, благодаря чему можно найти слабые места в защите оборудования.