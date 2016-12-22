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Apple назвала цену бюджетной версии iPhone X для России
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Apple назвала цену бюджетной версии iPhone X для России
Технологии и медиа, 12 сен, 23:01
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Apple назвала цену бюджетной версии iPhone X для России

iPhone XR поступит в продажу в России 26 октября, одновременно с более 50 другими странами мира, минимальная цена составит 64 990 руб., говорится в поступившем в РБК сообщении Apple.

Смартфон будет доступен в шести цветах, включая коралловый, синий и желтый, и с тремя объемами памяти: на 64, 128 и 256 Гб.

Предзаказы на смартфоны Apple будет принимать с 19 октября.

XR — одна из трех новых моделей телефона, которые в среду, 12 сентября, представила американская компания. В отличие от флагманских XS и XS Max, XR — бюджетная модель с IPS-экраном диагональю 6,1 дюйма. Две другие версии оснащены OLED-дисплеем с диагоналями 5,8 и 6,5 соответственно.

Какие новинки показали на презентации Apple. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Кроме того, у XR будет только один модуль камеры на задней стороне. Разрешающая способность — 12 мегапикселей. «Бюджетная» модель будет оснащена тем же процессором, что и другие две — A12 Bionic.

Теги: Apple , iPhone
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