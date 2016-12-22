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Какие новинки показали на презентации Apple. Фотогалерея
Технологии и медиа, 22:25
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Какие новинки показали на презентации Apple. Фотогалерея
Компания Apple представила новые iPhone XS, XS Max и XR, а также обновленные Apple Watch 4. Презентация прошла 12 сентября в Купертино (штат Калифорния). Как выглядят новые устройства — в фотогалерее РБК
Тим Кук
(Фото: Stephen Lam / Reuters)
Презентация Apple прошла в открывшемся в прошлом году Театре им. Стива Джобса в Apple Park в Калифорнии. Глава компании Тим Кук рассказал о том, что на данный момент в мире продано более 2 млрд устройств, работающих на операционной системе iOS
Apple Watch Series 4
Операционный директор Apple Джефф Уильямс
(Фото: Marcio Jose Sanchez / AP)

Тим Кук считает, что «умные» часы компании «прошли грандиозный путь», чтобы стать часами «номер один в мире».

В новой версии добавлен двухъядерный процессор, производительность увеличилась в два раза по сравнению с прошлогодней моделью, а ширина экрана выросла на треть. Предполагается, что время непрерывной работы составит 18 часов.

Стоить новые часы будут от 31 990 руб. ($463)

Фото: Stephen Lam / Reuters

К часам добавили функцию электрокардиограммы. Для замера сердечного ритма достаточно прикоснуться пальцем к колесику. Кроме того, часы способны понять, что владелец упал, и вызвать службу спасения в автоматическом режиме.

Смарт-часы поступят на рынок в четырех цветовых вариантах: «серебро», «золото», серый цвет и «золотая нержавейка»

iPhone Xs и Xs Max
Старший вице-президент по маркетингу Филипп Шиллер
(Фото: Marcio Jose Sanchez / AP)

Компания представила обновленную линейку смартфонов iPhone. Общий дизайн остался тем же, что и у предыдущей флагманской версии, представленной год назад.

Среди новинок — iPhone XS («тен эс») и XS Max («тен эс макс»), которые будут оснащены OLED-экранами диагональю 5,8 и 6,5 дюймов соответственно. Смартфоны получили обновленный чип A12, а также двойной модуль основной камеры на 12 мегапикселей. Обе модели обладают возможностью установки двух сим-карт

Фото: Stephen Lam / Reuters

Обе новинки будут предлагаться в серебристом, черном и золотом цветах с объемом памяти 64, 256 и 512 Гб.

Цена на iPhone XS будет начинаться от 87 990 руб. ($999), а на XS Max — от 96 990 руб. ($1099), оба появятся в России 28 сентября

iPhone Xr
Фото: Stephen Lam / Reuters

Также Apple представила бюджетную версию смартфона, который получил название iPhone XR («тен ар»). В отличие от XS и XS Max он оснащен 6,1-дюймовым IPS-экраном и одним модулем основной камеры на 12 мегапикселей. Процессор такой же, как и в старших моделях, — A12 Bionic

Фото: Apple
iPhone XR будет доступен в черном, белом, красном, желтом, синем и коралловом цветах с объемом памяти 64, 128 и 256 Гб. Цена будет начинаться от 64 990 руб. ($749), он появится в России 26 октября, а предзаказ будет доступен с 19 октября
Авторы: Анастасия Антипова, Никита Попов.
Теги: мультимедиа , Apple , iPhone , Apple Watch , презентация
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