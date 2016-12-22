Какие новинки показали на презентации Apple. Фотогалерея

К часам добавили функцию электрокардиограммы. Для замера сердечного ритма достаточно прикоснуться пальцем к колесику. Кроме того, часы способны понять, что владелец упал, и вызвать службу спасения в автоматическом режиме.

Смарт-часы поступят на рынок в четырех цветовых вариантах: «серебро», «золото», серый цвет и «золотая нержавейка»