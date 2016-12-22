Какие новинки показали на презентации Apple. Фотогалерея

Тим Кук считает, что «умные» часы компании «прошли грандиозный путь», чтобы стать часами «номер один в мире».
В новой версии добавлен двухъядерный процессор, производительность увеличилась в два раза по сравнению с прошлогодней моделью, а ширина экрана выросла на треть. Предполагается, что время непрерывной работы составит 18 часов.
Стоить новые часы будут от 31 990 руб. ($463)
К часам добавили функцию электрокардиограммы. Для замера сердечного ритма достаточно прикоснуться пальцем к колесику. Кроме того, часы способны понять, что владелец упал, и вызвать службу спасения в автоматическом режиме.
Смарт-часы поступят на рынок в четырех цветовых вариантах: «серебро», «золото», серый цвет и «золотая нержавейка»
Компания представила обновленную линейку смартфонов iPhone. Общий дизайн остался тем же, что и у предыдущей флагманской версии, представленной год назад.
Среди новинок — iPhone XS («тен эс») и XS Max («тен эс макс»), которые будут оснащены OLED-экранами диагональю 5,8 и 6,5 дюймов соответственно. Смартфоны получили обновленный чип A12, а также двойной модуль основной камеры на 12 мегапикселей. Обе модели обладают возможностью установки двух сим-карт
Обе новинки будут предлагаться в серебристом, черном и золотом цветах с объемом памяти 64, 256 и 512 Гб.
Цена на iPhone XS будет начинаться от 87 990 руб. ($999), а на XS Max — от 96 990 руб. ($1099), оба появятся в России 28 сентября
Также Apple представила бюджетную версию смартфона, который получил название iPhone XR («тен ар»). В отличие от XS и XS Max он оснащен 6,1-дюймовым IPS-экраном и одним модулем основной камеры на 12 мегапикселей. Процессор такой же, как и в старших моделях, — A12 Bionic