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В пандемию пользователи стали чаще слушать песни для успокоения и стрижки

Во время пандемии росло число плейлистов с музыкой для поддержания душевного равновесия и песнями прошлых лет, рассказал представитель сервиса Spotify. Пользователи также создавали специальные плейлисты для работы и учебы из дома
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Во время пандемии время прослушивания плейлистов для поддержания душевного равновесия среди пользователей Spotify по всему миру выросло на 23%, рассказал гендиректор Spotify в России и СНГ Илья Алексеев, выступая в понедельник, 19 октября, на форуме «Открытые инновации» (трансляция выступления велась на сайте мероприятия). В компании не раскрывают, сколько всего пользователей слушали подобные плейлисты. Представитель Spotify лишь сообщил, что популярность таких плейлистов выросла вдвое.

Стриминговый аудиосервис Spotify был запущен в Швеции в 2008 году, а сейчас работает в 92 странах мира, в том числе в России и странах СНГ с июля этого года. На конец второго квартала у сервиса было 299 млн пользователей. По данным MIDiA Research, на конец первого квартала Spotify по количеству подписчиков был лидером среди музыкальных сервисов в мире с долей 32%. На втором месте был Apple Music (18%), на третьем — Amazon Music (14%).

Spotify проанализировал поведение собственных пользователей в первом—втором кварталах 2020 года и пришел к выводу, что в период пандемии резко — на 1400% — возросло количество плейлистов с музыкой для работы из дома. Илья Алексеев отметил, что вместе с тем, чтобы переоборудовать свои квартиры под рабочие пространства, пользователи также начали создавать для себя плейлисты, которые «помогали бы им и сопровождали бы их» во время работы. В этих плейлистах наиболее популярным оказался трек Work From Home («Работай из дома» в переводе с англ.) группы Fifth Harmony, на втором месте — трек «9 to 5» Долли Партон, на третьем — The Weeknd с треком Blinding Lights. Алексеев также отметил, что увеличилось прослушивание музыки именно в течение дня.

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Фото:Mussa Qawasma / Reuters

По данным Spotify, также на 1000% возросло число плейлистов для домашней учебы. По словам Алексеева, школьникам и студентам музыка помогает сконцентрироваться для решения задач. «Если же говорить о родителях, кому нужно направлять ребенка и следить за тем, как он учится, — для них это был отдельный вызов. Нужно не дать ребенку заскучать или успокоить его», — рассказал Алексеев, отметив, что на этом фоне в компании зафиксировали значительный рост детского и семейного контента, а также колыбельных песен.

Алексеев подчеркнул, что изменились и музыкальные предпочтения слушателей: например, число пользователей, создающих плейлисты с музыкой прошлых лет, выросло на 54%. Пользователи хотят испытать эмоции, которые испытывали в прошлом, рассуждает Алексеев.

Также глава Spotify в России добавил, что музыка «обладает огромным потенциальном усиливать наши эмоции и настраивать нас на нужный лад — чтобы успокоиться, рассказать интересную историю или заставить о чем-то задуматься».

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Фото:РБК

Среди других трендов, которые заметил Spotify: рост на 120% количества плейлистов в сегменте «выпечка». «Безусловно, музыка помогает получить дополнительные эмоции в тот момент, когда мы готовим еду, и, надеюсь, в ситуации с выпечкой это добавляет вкусовых нот к уже готовому блюду», — отметил глава Spotify в России. Также почти вдвое выросло число плейлистов, в названии которых есть слова «стрижка» или «окрашивание волос». «Не знаю, насколько часто мы стриглись сами или стригли своих близких, но, думаю, примерно каждый четвертый из нас с этим экспериментировал», — добавил представитель компании.

«Непосредственно в России за последние два-три года стриминг совершил гигантский рывок, и в 2019 году Россия была глобальным и абсолютным лидером с точки зрения роста рынка музыкального стриминга, показав впечатляющую динамику 70 с лишним процентов», — рассказал Алексеев. Он уверен, что этот рост продолжится за счет прироста аудитории и развития российской музыкальной культуры.

По результатам исследования «Яндекс.Музыка» от июня 2020 года, в мае шум дождя, моря, мяуканье и другие «приятные звуки» слушали 87 тыс. раз. В мае сказки слушали на 37% чаще, чем в феврале, а в апреле колыбельную «Спят усталые игрушки» прослушали в три раза больше, чем в феврале. Представитель сервиса «Яндекс.Музыка» Карина Шабанова также отметила, что во время периода самоизоляции выросло число слушателей подкастов, однако аудитория сохранилась и после снятия этого режима. «27% подписчиков «Яндекс.Музыка» включают подкасты хотя бы раз в месяц, это в шесть раз больше по сравнению с прошлым годом», — объяснила она.

РБК направил запрос в Mail.ru Group, который также развивает собственный музыкальный сервис.

Автор
Владислав Скобелев
Spotify музыка пандемия «Открытые инновации»
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