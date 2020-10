В пандемию пользователи стали чаще слушать песни для успокоения и стрижки

Во время пандемии росло число плейлистов с музыкой для поддержания душевного равновесия и песнями прошлых лет, рассказал представитель сервиса Spotify. Пользователи также создавали специальные плейлисты для работы и учебы из дома

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Во время пандемии время прослушивания плейлистов для поддержания душевного равновесия среди пользователей Spotify по всему миру выросло на 23%, рассказал гендиректор Spotify в России и СНГ Илья Алексеев, выступая в понедельник, 19 октября, на форуме «Открытые инновации» (трансляция выступления велась на сайте мероприятия). В компании не раскрывают, сколько всего пользователей слушали подобные плейлисты. Представитель Spotify лишь сообщил, что популярность таких плейлистов выросла вдвое.

Стриминговый аудиосервис Spotify был запущен в Швеции в 2008 году, а сейчас работает в 92 странах мира, в том числе в России и странах СНГ с июля этого года. На конец второго квартала у сервиса было 299 млн пользователей. По данным MIDiA Research, на конец первого квартала Spotify по количеству подписчиков был лидером среди музыкальных сервисов в мире с долей 32%. На втором месте был Apple Music (18%), на третьем — Amazon Music (14%).

Spotify проанализировал поведение собственных пользователей в первом—втором кварталах 2020 года и пришел к выводу, что в период пандемии резко — на 1400% — возросло количество плейлистов с музыкой для работы из дома. Илья Алексеев отметил, что вместе с тем, чтобы переоборудовать свои квартиры под рабочие пространства, пользователи также начали создавать для себя плейлисты, которые «помогали бы им и сопровождали бы их» во время работы. В этих плейлистах наиболее популярным оказался трек Work From Home («Работай из дома» в переводе с англ.) группы Fifth Harmony, на втором месте — трек «9 to 5» Долли Партон, на третьем — The Weeknd с треком Blinding Lights. Алексеев также отметил, что увеличилось прослушивание музыки именно в течение дня.

По данным Spotify, также на 1000% возросло число плейлистов для домашней учебы. По словам Алексеева, школьникам и студентам музыка помогает сконцентрироваться для решения задач. «Если же говорить о родителях, кому нужно направлять ребенка и следить за тем, как он учится, — для них это был отдельный вызов. Нужно не дать ребенку заскучать или успокоить его», — рассказал Алексеев, отметив, что на этом фоне в компании зафиксировали значительный рост детского и семейного контента, а также колыбельных песен.