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Война санкций ,  
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ФСТЭК назвала очень высокой стоимость российского ПО

Сюжет
Война санкций
О росте цен на «импортзамещенное ПО» эксперты и представители отрасли сообщают с прошлого года. Об этом же заявили в ФСТЭК, отметив, что российские производители «подняли цены в десятки раз», однако качество их ПО хуже аналогов
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) считает очень высокой стоимость российского программного обеспечения, заявил заместитель директора ФСТЭК Виталий Лютиков на пленарной сессии BIS Sammit, передает корреспондент РБК.

Замдиректора отметил, что «российские производители, увидев спрос на свои товары, подняли цены в десятки раз». При этом, по его словам, качество отечественного софта хуже, чем у зарубежных аналогов, а цены — выше.

В свою очередь, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух отметил, что стоимость российского софта в последние три года ежегодно увеличивается на 15–20%, иногда наблюдаются более высокие всплески.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

После начала военной операции на Украине работу в России ограничили или совсем ушли с рынка основные зарубежные игроки — Microsoft, Oracle, Cisco, SAP, Adobe и др. Кроме того, в марте 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России. Согласно документу, с 31 марта 2022-го запрещено приобретать иностранное программное обеспечение, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, для объектов критической информационной инфраструктуры без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти.

О росте цен на «импортзамещенное ПО» эксперты и представители отрасли сообщают с прошлого года. Так, зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов рассказывал «Коммерсанту», что только за год с марта 2022-го цены на российский софт выросли на 20–40%. По словам директора технологической практики «Технологии доверия» (бывший PwC) Юрия Швыдченко, цены на российские операционные системы за тот же период выросли на 30–50%.

В июне 2023 года руководители крупнейших софтверных ассоциаций России АПКИТ, НП РУССОФТ, АРПП «Отечественный софт» подписали соглашение о добровольном ограничении опережающего роста цен на свое программное обеспечение. Срок действия документа пока ограничен 2028 годом. В Минцифры отмечали, что участники рынка способны «самостоятельно выработать правила игры и обеспечить цивилизованное регулирование ценовой политики на разрабатываемые решения».

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Теги
Екатерина Шокурова, Илья Пламенев Илья Пламенев
програмное обеспечение рост цен качество импортзамещение
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