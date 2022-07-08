Разработчики ПО призвали ужесточить критерии внесения в российский реестр
Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» попросила власти ужесточить требования к включению ПО в реестр российского софта, пишет «Коммерсантъ». Газета ссылается на письмо главы ассоциации Натальи Касперской премьер-министру Михаилу Мишустину.
В мае глава Минцифры Максут Шадаев предложил изменить требования к разработчикам ПО, чьи продукты можно включать в реестр отечественного софта. В частности, министр предложил учитывать не долю российского участия в компании-разработчике (сейчас должна быть не менее 50%), а контроль ее деятельности российскими лицами. По мнению Шадаева, из-за действующих правил «достаточное» число компаний не могут внести свои продукты в реестр.
После этого «Отечественный софт» выступил со своими предложениями по изменению отрасли, предложив, наоборот, ужесточить критерии включения в реестр. В своем письме Касперская пишет, что смягчить требования просили в том числе компании, чья деятельность лишь косвенно связана с ИТ-сферой, в том числе Ozon, «Авито», Cian, HeadHunter, «Тинькофф» и «ВымпелКом».
По мнению главы ассоциации, они хотят «успеть «впрыгнуть в поезд» и поучаствовать в распределении «пирога» поддержки отрасли, на которую «государство в крайне непростые для себя времена выделило действительно огромные ресурсы».
Реестр российского ПО был создан в 2016 году. Внесению цифровых продуктов в перечень дает их правообладателям преференции при участии в госзакупках, а также налоговые льготы, в том числе при продаже продуктов не нужно платить НДС. Сейчас в реестр включены 13,9 тыс. продуктов и 4,4 тыс. правообладателей.
В «Отечественном софте» также считают, что смягчение требований приведет к появлению «прямых клонов зарубежного ПО и перелицованного свободного ПО». Это создаст угрозу безопасности «технологическому суверенитету» страны и подорвет доверие заказчиков и пользователей к реестру, написала Касперская.
В аппарате премьер-министра подтвердили получение письма.
В «ВымпелКоме» считают, что существующие критерии включения в реестр ограничивают доступность продуктов, пишет «Коммерсантъ». «Важно поддерживать экспертизу тех компаний, которые работают в нашей стране, внедряя и развивая сервисы и решения в интересах российских пользователей, в том числе с привлечением иностранных инвестиций», — уточнили в компании.
В Cian подчеркнули, что смягчение критериев позволит ускорить наполнение рынка отечественным ПО в условиях необходимости импортозамещения.