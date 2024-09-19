Бывшие сотрудники Oracle в России попросили власти не лишать их премий

Экс-сотрудники российского офиса Oracle, которых обязали вернуть полученные в 2022-м выплаты, просят власти защитить их интересы. Они настаивают, что получили деньги обоснованно, но юристы считают их шансы на успех минимальными

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Более 50 бывших сотрудников российской «дочки» американского разработчика систем управления базами данных и серверного оборудования Oracle — «Оракл компьютерное оборудование» — просят власти защитить их интересы и сохранить выплаты, которые они получили от компании в 2022 году. Такие письма они направили на имя президента России Владимира Путина и в его администрацию, а также уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, председателю Госдумы Вячеславу Володину, главе комитета заксобрания по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову, зампреду правительства Татьяне Голиковой, в Роструд, Генпрокуратуру и Общественную палату. Копии первых писем есть у РБК, их подлинность подтвердили два экс-сотрудника Oracle в России.

В начале августа арбитражный управляющий по делу о банкротстве «Оракл компьютерное оборудование» Егор Непомнящих подал 51 иск к бывшим сотрудникам о возвращении премий на общую сумму более 100 млн руб. В исках указывалось, что премии выплачены после закрытия офиса Oracle в России, а значит — необоснованно, поскольку это уменьшило конкурсную массу в рамках банкротства. Всего «дочка» Oracle должна кредиторам более 1,4 млрд руб. за невыполненные контракты. Среди ответчиков по искам оказались экс-руководитель российского подразделения Oracle Communications (CGBU) Евгений Дрякин (сейчас — управляющий директор и соучредитель «Омега Телеком Разработка») и другие.

В письмах экс-сотрудники указали, что конкурсный управляющий пытается переложить ответственность за сворачивание деятельности Oracle в России на уволенных сотрудников, требуя вернуть выплаченные зарплаты и выходные пособия и «заставляя российских граждан и их семьи отвечать по долгам американского IТ-гиганта». В результате под угрозой взыскания оказались более 50 работников, включая руководителей, что ставит под удар их семьи, многие из которых имеют маленьких детей и престарелых родителей, говорится в обращении. «Ситуация показывает уязвимость российских специалистов перед крупными кредиторами Oracle, которые получают поддержку от государства. Если с сотрудников будут взысканы деньги за их работу, это приведет их и их семьи к финансовым трудностям из-за решений, принятых иностранными компаниями», — настаивают авторы. В письмах также указано, что с января 2020-го по июнь 2022-го Oracle вывела из России 15,08 млрд руб., вместо того чтобы расплатиться с кредиторами.

Как пояснил Евгений Дрякин, с которого через суд пытаются взыскать 8,4 млн руб., указанные средства он и другие сотрудники получили от компании обоснованно. «Это не премии, а переменная часть зарплаты, размер которой определен трудовым договором. Это та часть зарплаты, которая выплачивается по факту выполнения плана, который был поставлен работодателем», — настаивает он. По словам собеседника РБК, средства полагались за работу, выполненную до марта 2022 года и в 2021 году, но были выплачены позже — уже после того как компания закрылась в России. Он говорит, что выплата переменной части заработной платы происходит с задержкой, так как она зависит от получения оплаты за выполненные заказы, обычно задержка составляет 45–90 дней, а окончательный расчет может занять до 18 месяцев. По словам Дрякина, такие условия были прописаны в документах, регламентирующих выплаты заработной платы.

Еще один экс-сотрудник Oracle отметил, что выплаченные ему при увольнении средства были не премией, а компенсацией от Oracle при увольнении в связи с закрытием российского офиса, размер которой составил почти три месячных оклада. «Моя реальная ситуация полностью противоречит доводам конкурсного управляющего. У меня не было переменной части зарплаты и премий. Когда Oracle принял решение об увольнении всех сотрудников, со мной было заключено дополнительное соглашение об увольнении по собственному желанию по соглашению сторон. Это значит, что мне просто выплатили несколько окладов, как это делает любая организация на российском рынке», — пояснил собеседник РБК.

Еще до того, как Oracle приняла решение закрыть российский офис, компания отключила сотрудников от рабочей системы и оборвала связь, рассказал РБК экс-директор Oracle Systems в России и СНГ Алексей Курочка, который сейчас является коммерческим директором систем управления базами данных «Яндекса». После того как к бывшим российским сотрудникам были поданы иски, часть из них попытались связаться с экс-работодателем по электронной почте, но в ответ получили сообщение, что письма с российских и белорусских адресов не принимаются, указал собеседник РБК. По его словам, конкурсный управляющий сейчас «всячески пытался договориться с Oracle о возвращении долгов, в том числе предлагал компании расплатиться через зарубежные счета во избежание санкций или оформить рассрочку, но результатов это не принесло».

РБК направил запрос в Oracle, а также представителям тех, кому были адресованы обращения экс-сотрудников.

Как банкротится российский Oracle

Oracle приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года, ее местное подразделение прекратило предоставлять техподдержку и отказалось от договоров. По закону компания была обязана вернуть все неиспользованные авансы, но не сделала этого. В июне 2022-го IT-компания «Крок» подала иск о банкротстве «Оракл компьютерное оборудование», ссылаясь на долг в размере 49,7 млн руб. В августе 2023-го юрлицо признали банкротом, было открыто конкурсное производство. Среди кредиторов помимо «Крока» оказались IT-компания «Форс — центр разработки» с долгом 440 млн руб., дистрибьютор «Марвел-дистрибуция» (425,2 млн руб.), Альфа-банк (99,4 млн руб.), Сбербанк (77,2 млн руб.), «МегаФон» (44 млн руб.), «Инфосистемы джет» (20 млн руб.) и др.

Егор Непомнящих сказал РБК, что если ответчики докажут свою правоту и предоставят документы, подтверждающие законность выплат, то он может отказаться от исков. По его словам, иски были предъявлены к тем, кто получал премии в период после прекращения деятельности Oracle и занимал руководящие должности. «Если документы, которые мне предоставят бывшие сотрудники, окажутся подлинными и если из них станет ясно, что деньги выплачивались до того, как Oracle закрыла офис в России, я могу отозвать иски. У меня нет цели забрать деньги у сотрудников, моя цель — заставить Oracle рассчитаться с кредиторами. Я хочу, чтобы эти сотрудники связались с головной компанией Oracle и донесли до нее, что людям приходится отвечать за действия бывшего работодателя», — указал он.

По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Романа Пархоменко, ключевые вопросы при разрешении подобных споров — это характер выплаты и ее основания, а также положение работника в компании. Если речь идет о трудовом доходе и размер выплаты определен в соответствии с ранее заключенным трудовым, коллективным или локальным договором, то возможность его оспаривания должна быть резко ограничена. Если работники не смогут обосновать, на основании каких документов были выплачены премии и определен их размер, то «с большой долей вероятности заявления об оспаривании платежей будут удовлетворены», считает Пархоменко.

Шансы экс-сотрудников на то, что суд встанет на их сторону, невелики, так как суды зачастую признают недействительными одновременно сделку-основание и производные от нее платежи, не учитывают разное регулирование этих правовых явлений, отметил консультант юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Артемий Ефимов.

Сами авторы обращения также не слишком оптимистично оценивают свои шансы в суде, рассказал РБК один из них. «Одного из ответчиков уже обязали вернуть в конкурсную массу часть полученных выплат. Суд может ориентироваться на это решение, хотя у каждого из нас ситуация индивидуальная. Кроме того, в своей линии защиты нам нужно опираться на доказательную базу в виде документов, но у локального юридического лица Oracle, где мы были трудоустроены, документов было по минимуму, а те, что были, составлены в такой форме, что не соответствуют российским нормативам», — отметил он, указав, что на запросы бывших сотрудников предоставить недостающие документы Oracle не ответила.