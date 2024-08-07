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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

От бывших сотрудников Oracle в России потребовали вернуть премии

Экс-сотрудников российской «дочки» Oracle пытаются через суд обязать вернуть 50 млн руб. премий, которые они получили в 2022 году. Сумма может увеличиться — за ее счет планируется увеличить конкурсную массу в ходе банкротств

Бывших сотрудников российской «дочки» Oracle — «Оракл Компьютерное Оборудование» — пытаются через суд обязать вернуть в конкурсную массу денежные премии, которые компания выплачивала им в 2022 году, следует из данных Федресурса. Только за 1 августа подано 15 исков с требованием о признании сделок недействительными. Вскоре в суд будут направлены еще десятки исков — всего 51, рассказал РБК арбитражный управляющий по делу о банкротстве «дочки» Oracle в России Егор Непомнящий.

Среди ответчиков уже поданных исков экс-руководитель российского подразделения Oracle Communications (CGBU) Евгений Дрякин, сейчас он управляющий директор и соучредитель «Омега Телеком Разработка». С него пытаются взыскать 8,4 млн руб. Еще 9,3 млн руб. требуют от Алексея Курочки, который работал старшим управляющим директором Oracle Cloud Systems в России и СНГ, а с июня этого года является коммерческим директором департамента систем управления базами данных «Яндекса» YDB. Общая сумма 15 исков составила около 50 млн руб.

Банкротящаяся «дочка» Oracle в России не заплатила ни одному кредитору
Технологии и медиа
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Как пояснил РБК Непомнящий, указанные суммы ответчики получили после марта 2022 года, когда компания объявила об уходе из России. Согласно отзыву конкурсного управляющего, Oracle намеренно в 2022 году выплачивала своим сотрудникам высокие премии, из-за чего конкурсная масса в рамках банкротства уменьшилась.

Oracle предоставляет облачные решения в области бизнес-аналитики, гибридных облаков, машинного обучения и хранения данных. Среди клиентов в России были Федеральная налоговая служба, Минфин, Минтранс, Центробанк и другие. Российское юрлицо «Оракл компьютерное оборудование», созданное в 1997 году, занималось разработкой софта, производством и продажей оборудования, техподдержкой и обучением. В 2021 году выручка компании составила 7,8 млрд руб., а чистый убыток — 75,7 млн руб. В марте 2022 года Oracle приостановила деятельность в России, а ее «дочка» прекратила оказание услуг.

Год назад Арбитражный суд признал «дочку» Oracle в России банкротом и открыл конкурсное производство. Заявление о банкротстве было подано компанией «Крок Инкорпорейтед» в декабре 2022-го. Суд признал его обоснованным и ввел процедуру наблюдения. Помимо этой компании среди кредиторов компании были IT-компания «Форс — центр разработки», дистрибьютор «Марвел-дистрибуция», Альфа-банк, Сбербанк, «МегаФон» и др. Все заявления поданы за неисполнение обязательств по действующим на тот момент договорам. Несколько кредиторов получили выплаты, но сейчас арбитражный управляющий сейчас пытается вернуть деньги в конкурсную массу. Также он пытается привлечь к субсидиарной ответственности бывших директоров Oracle Наталью Корнилову и Арину Путинцеву, акционеров «дочки» «Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед» и «Оракл Нидерланд Б. В.», чтобы расплатиться с кредиторами.

РБК направил запрос Алексею Курочке и Евгению Дрякину.

Oracle временно прекратила продажи в России
Технологии и медиа
Штаб-квартира&nbsp;Oracle

Управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков говорит, что оспаривание перечисления премий сотрудникам — распространенная практика. По его словам, зачастую конкурсный управляющий запрашивает выписку из банка, и если видит платежи, которые превышают уровень ранее перечисляемой зарплаты, подает заявление об оспаривании платежей. «Одним из критериев защиты при оспаривании сделки является установление осведомленности работника о кризисном финансовом положении работодателя. Кроме того, суды обращают внимание на то, насколько премия, выплаченная работнику, превышает уровень его заработной платы и насколько она оправданна с точки зрения занимаемой должности самого работника. Работник должен будет доказать, что результат его работы является значимым для общества», — пояснил Крюков.

При этом ведущий юрист практики разрешения споров юридической компании ЭБР, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Альбина Галимова отметила, что в деле о банкротстве Oracle суд удовлетворил требование о взыскании с бывшего старшего директора Алексея Курочки выплаченных ему при увольнении компенсаций за неиспользованные дни отпуска, взыскание этих средств будет проводиться через исполнительное производство в принудительном порядке. «Размер требований позволяет конкурсному управляющему обратиться в суд с заявлением о личном банкротстве работника, что приведет к поиску его имущества через оспаривание сделок и его дальнейшей реализации. Шансы взыскания средств зависят от платежеспособности работника и наличия у него имущества для погашения долга, также от наличия долгов в пользу иных кредиторов», — отметила Галимова.

Партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова указывает, что если речь идет об иске о признании сделки недействительной в рамках банкротства, то у компании есть шанс выиграть спор при условии, что она сможет доказать отсутствие оснований для расчета и выплаты такой премии. «Если иск компании заявлен в рамках трудовых отношений, то он не может рассматриваться в арбитраже и положения Гражданского кодекса к нему не применимы, — рассуждает она. — В целом, у работников всегда хороший иммунитет в трудовых спорах, особенно по тем деньгам, которые им уже выплатили».

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Екатерина Шокурова
Oracle Банкротство IT иски
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Банкротящаяся «дочка» Oracle в России не заплатила ни одному кредитору
Технологии и медиа
Oracle временно прекратила продажи в России
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