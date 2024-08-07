От бывших сотрудников Oracle в России потребовали вернуть премии

Экс-сотрудников российской «дочки» Oracle пытаются через суд обязать вернуть 50 млн руб. премий, которые они получили в 2022 году. Сумма может увеличиться — за ее счет планируется увеличить конкурсную массу в ходе банкротств

Бывших сотрудников российской «дочки» Oracle — «Оракл Компьютерное Оборудование» — пытаются через суд обязать вернуть в конкурсную массу денежные премии, которые компания выплачивала им в 2022 году, следует из данных Федресурса. Только за 1 августа подано 15 исков с требованием о признании сделок недействительными. Вскоре в суд будут направлены еще десятки исков — всего 51, рассказал РБК арбитражный управляющий по делу о банкротстве «дочки» Oracle в России Егор Непомнящий.

Среди ответчиков уже поданных исков экс-руководитель российского подразделения Oracle Communications (CGBU) Евгений Дрякин, сейчас он управляющий директор и соучредитель «Омега Телеком Разработка». С него пытаются взыскать 8,4 млн руб. Еще 9,3 млн руб. требуют от Алексея Курочки, который работал старшим управляющим директором Oracle Cloud Systems в России и СНГ, а с июня этого года является коммерческим директором департамента систем управления базами данных «Яндекса» YDB. Общая сумма 15 исков составила около 50 млн руб.

Как пояснил РБК Непомнящий, указанные суммы ответчики получили после марта 2022 года, когда компания объявила об уходе из России. Согласно отзыву конкурсного управляющего, Oracle намеренно в 2022 году выплачивала своим сотрудникам высокие премии, из-за чего конкурсная масса в рамках банкротства уменьшилась.

Oracle предоставляет облачные решения в области бизнес-аналитики, гибридных облаков, машинного обучения и хранения данных. Среди клиентов в России были Федеральная налоговая служба, Минфин, Минтранс, Центробанк и другие. Российское юрлицо «Оракл компьютерное оборудование», созданное в 1997 году, занималось разработкой софта, производством и продажей оборудования, техподдержкой и обучением. В 2021 году выручка компании составила 7,8 млрд руб., а чистый убыток — 75,7 млн руб. В марте 2022 года Oracle приостановила деятельность в России, а ее «дочка» прекратила оказание услуг.

Год назад Арбитражный суд признал «дочку» Oracle в России банкротом и открыл конкурсное производство. Заявление о банкротстве было подано компанией «Крок Инкорпорейтед» в декабре 2022-го. Суд признал его обоснованным и ввел процедуру наблюдения. Помимо этой компании среди кредиторов компании были IT-компания «Форс — центр разработки», дистрибьютор «Марвел-дистрибуция», Альфа-банк, Сбербанк, «МегаФон» и др. Все заявления поданы за неисполнение обязательств по действующим на тот момент договорам. Несколько кредиторов получили выплаты, но сейчас арбитражный управляющий сейчас пытается вернуть деньги в конкурсную массу. Также он пытается привлечь к субсидиарной ответственности бывших директоров Oracle Наталью Корнилову и Арину Путинцеву, акционеров «дочки» «Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед» и «Оракл Нидерланд Б. В.», чтобы расплатиться с кредиторами.

РБК направил запрос Алексею Курочке и Евгению Дрякину.

Управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков говорит, что оспаривание перечисления премий сотрудникам — распространенная практика. По его словам, зачастую конкурсный управляющий запрашивает выписку из банка, и если видит платежи, которые превышают уровень ранее перечисляемой зарплаты, подает заявление об оспаривании платежей. «Одним из критериев защиты при оспаривании сделки является установление осведомленности работника о кризисном финансовом положении работодателя. Кроме того, суды обращают внимание на то, насколько премия, выплаченная работнику, превышает уровень его заработной платы и насколько она оправданна с точки зрения занимаемой должности самого работника. Работник должен будет доказать, что результат его работы является значимым для общества», — пояснил Крюков.

При этом ведущий юрист практики разрешения споров юридической компании ЭБР, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Альбина Галимова отметила, что в деле о банкротстве Oracle суд удовлетворил требование о взыскании с бывшего старшего директора Алексея Курочки выплаченных ему при увольнении компенсаций за неиспользованные дни отпуска, взыскание этих средств будет проводиться через исполнительное производство в принудительном порядке. «Размер требований позволяет конкурсному управляющему обратиться в суд с заявлением о личном банкротстве работника, что приведет к поиску его имущества через оспаривание сделок и его дальнейшей реализации. Шансы взыскания средств зависят от платежеспособности работника и наличия у него имущества для погашения долга, также от наличия долгов в пользу иных кредиторов», — отметила Галимова.

Партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова указывает, что если речь идет об иске о признании сделки недействительной в рамках банкротства, то у компании есть шанс выиграть спор при условии, что она сможет доказать отсутствие оснований для расчета и выплаты такой премии. «Если иск компании заявлен в рамках трудовых отношений, то он не может рассматриваться в арбитраже и положения Гражданского кодекса к нему не применимы, — рассуждает она. — В целом, у работников всегда хороший иммунитет в трудовых спорах, особенно по тем деньгам, которые им уже выплатили».